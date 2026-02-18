府中合宿中のサポルドがQ＆Aで回答

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するオーストラリア代表のワーウィック・サポルド投手が、日本の“国民食”を絶賛した。球団公式X（旧ツイッター）が17日、ファンからの質問に答える動画を公開。その中で、日本で最もリラックスできる場所として、ある有名カレーチェーン店を挙げている。

オーストラリア代表は2月中旬に来日。いつも通り府中で合宿を行っている。公式Xは前日16日にファンへ呼びかけて質問を募った。4大会連続で代表入りしているサポルドは日本がすっかりお馴染みの場所だ。「日本でのお気に入りの食べ物と、最もリラックスできる場所は？」と問われると、右腕は「間違いなく『カレーハウスCoCo壱番屋（ココイチ）』ですね」と即答した。

中でも「チキンカツカレーが最高です」とメニューも指定。「僕も含め、チームの選手たちは定期的にあそこに行きますよ。みんな大好きなんです」と、チーム内でブームになっていることを明かした。「小さなお店で、一度に8人くらいしか座れませんが、あそこに行くのが楽しみなんです」と笑顔を見せた。

日本で不慣れなことはないか、との問いにもサポルドは「全くそんなことはありません。日本に来るのが大好きなんです。ここは僕にとって『第二の故郷』」と表現し、「友人や同僚にも日本を絶賛しています。日本行きの飛行機に乗るたびにワクワクしますよ」と語った。

また、日本の米に合うトッピングを聞かれると「サーモンが合いますね。それから……チキンカツもいいな。やっぱり僕はチキンカツが好きなんです」と笑い、チキンカツへの愛を爆発させていた。（Full-Count編集部）