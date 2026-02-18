小学校低学年に最適…打撃で真っすぐステップする感覚を養う「けんけんドリル」

打撃動作において重要なステップ。投手方向に真っすぐ踏み出すことが基本になるが、なかなかうまくできない小学校低学年の選手は多い。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは改善策として、「けんけんドリル」を推奨している。

軸足に溜めた力を、投手側の足に移し替えながら踏み出していくステップ。体重移動という難しい動作が伴うだけに、エラー動作が起きやすい。中でも多いのが軸足の膝が前に出る動きで、インステップやアウトステップを誘発する。他にも股関節が曲がっていないと、体が投手側に突っ込みやすくなるという。

下さんが推奨するのは「けんけんドリル」だ。やり方は簡単で、バットを握り打撃姿勢を取って軸足だけで立つ。次に投手側に数回けんけんした後、前足を着地させてスイングする。

子どもには「けんけんして真っすぐ振ってね」といったシンプルな声掛けで十分。その代わり指導者や保護者は、軸足の膝が前に出過ぎていないか、軸足側の股関節・膝・足首が直列になっているか、股関節が適度に曲がっているかをしっかりチェックしたい。

選手が投手側に真っすぐ移動できるように、目印を置いたり線を引いたりして行うのが効果的だ。このドリルは10回程度行いたい。投手側に真っすぐステップできるようになることで、打撃は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）