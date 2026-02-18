【今日発売】スタバ“SAKURAフード”全5種！ クリーム入りドーナツやクッキーアソートなどラインナップ
「スターバックス」は、2月18日（水）から、SAKURAシーズンを彩る新作フードを、全国の店舗で発売する。
【写真】花びらクッキーなど詰め合わせたアソートボックスも登場！
■春を感じる華やかなメニュー
今日から発売されるのは、春の訪れを知らせる、この季節ならではのスイーツとフード全5種。
スイーツは、微かな塩味を感じる桜のほのかな甘みと香りに加えて、抹茶クリームのコク深い風味が広がるドーナツをはじめ、ミルキーな味わいのシフォンケーキや、春らしい4種類のクッキーを詰め合わせたアソートボックスがそろう。
一方のフードには、ジューシーなローストチキンとゆで卵を包んだ見た目も鮮やかな「ローストチキン＆エッグ サラダラップ」が展開されるほか、グリルベーコン、レタス、トマトなどバラエティ豊かな具材を一度に楽しめる「クラブハウス 石窯カンパーニュサンド」がリニューアル登場。
同日に発売される「SAKURAビバレッジ」と一緒に味わいたくなるような、華やかなメニューが並ぶ。
