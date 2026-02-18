ソファの下に隠れた柴犬がビビり顔…飼い主さんの”出ておいで”の声掛けに「充分反省してるお顔」「こんな顔してたら怒れない」
いたずらをしてソファの下に隠れた犬を撮影した動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、しもんくん（@shimon_0624）さん。「全然怒ってないよ^^ 出ておいで^^」というテロップとともに投稿された動画は389万回再生、8.6万いいねを記録し、「反省の姿が可愛い過ぎます」「悪いことしたって ちゃんとわかってるんだよね」「こんな顔してたら怒れない」などのコメントが寄せられた。普段は温厚な性格だというしもんくんについて、飼い主に話を聞いた。
【写真】あの”ビビり顔”とは大違い！ 普段のおっとりしているしもんくんの様子
――「全然怒ってないよ^^」というテロップには、どのような状況や心境が込められているのでしょうか。
「今まで、壁紙を噛み剥がされたり、隙を見て盗んだりと、沢山イタズラをして怒ってきましたが、今回は呆れて笑ってしまい、怒ってないよ^^出ておいでの意味を込めてテロップをつけました」
――床に散らばっている黒いゴミは、どのようなもので、どのようにしてこのような状態になったのでしょうか。
「しもんくんのお散歩用のマナー袋です。普段はロール状になっています。いつもは手の届かないところに置いていますが、お散歩後、飼い主がトイレに行っている間、手の届くところに置いてしまったお散歩バッグからマナー袋を取り出して全部散乱させてました」
――ゴミを散らかした後、ワンちゃんがソファの下に隠れてしまった時の様子や、その時の飼い主さんとのやり取りについて教えてください。
「トイレから戻ってくる音に気づいてソファの下に隠れたのかと思います。怒られると思ってなかなか出てこなかったので動画を回してお片付けをした後におやつあげるよと言ったらひょこっと出てきました」
――普段のワンちゃんの性格や、飼い主さんにとって一番愛らしいと感じる瞬間はどのような時ですか。
「普段は温厚な性格でおっとりゆったりしています。飼い主が在宅で仕事をしている時は必ず隣で寝ていてふと隣を見ると白目を剥いてお腹出して寝ています。その瞬間が1番愛らしいと感じます」
