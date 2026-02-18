ドジャース・大谷翔平投手（３１）が野手組キャンプ初日の１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。今キャンプ初の実戦でのマウンドでは、打者４人と対戦して１８球を投げ、投手強襲の中前安打、遊ゴロ、空振り三振、見逃し三振という結果だった。最速は９８マイル（約１５８キロ）だった。

ボールを受けた捕手のラッシングは「彼は衝撃的だった。最初の数球は少し様子を伺いながら、実戦形式の投球のリズムを取り戻そうとしていたのだと思う。だが、（三振を奪った）最後の２人の打者に対する彼の投球は今後に向けて非常にいい兆候だと思う。球筋はとても良く見えた。すべての球種で制球ができていたし、意図した通りの空振りを取れていた。だから今後の展開にとても興奮している」と絶賛した。

２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年の６月に投手復帰。３月のＷＢＣでは投手としては登板せずに打者に専念し、レギュラーシーズンでポストシーズンまで二刀流でフル回転することを目指している。開幕から二刀流で挑むのは２３年以来３年ぶり。ラッシングは「彼に限界はない。彼は打撃面でも投球面でも、求められたことは基本的に何でもできることを我々に示してきた。今年、彼はまだ誰も成し遂げたことのないことをしたいと考えていると思う。彼はサイ・ヤング賞を獲りたがっている。最近の彼の振る舞いからそれが伝わってくるし、誰もが彼にそのチャンスが十分にあることを知っている」と期待を込めていた。