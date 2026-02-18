アプローチが上手くなる為に見直すべきポイントとは！？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

アプローチ上手になりたければセッティングに注意！？

アプローチに関してアマチュアの人たちに言っておきたいのは「道具に関してもっと注意を払うべきだ」ということ。特にいま流行りの「飛び系」のアイアンを使っている人たちは、短い距離を打つクラブのセッティングに気を付けたほうがいいんです。 アイアンセットと違うブランドのギャップウェッジを入れるのはいいんだけれども、距離のフローがしっかりと作れていないと良いゲームにはなりません。ウェッジ本同じメーカーだからいいや、ということにはならないんですよ。 飛び系のアイアンだと9番アイアンのロフトが40度前後ぐらいなんですが、これに対してウェッジを決めていかないととんでもないことになってしまいます。

たとえば9番のフルショットの距離が130ヤードとしましょう。となるとピッチングウェッジが120ヤード、アプローチウェッジが110ヤードとなるように組むということです。さらに小さい距離を打つウェッジを入れるとなると、飛び系のアイアンを使っている場合、距離のフローを考えると58度や60度まではこないということが言えます。プロが58度を入れているからといってチョイスすると、その次の 52度までの間にかなりの距離の幅ができてしまい、本当は最も繊細に打ち分けなければならない距離帯がおろそかになってしまうんですね。そもそもアベレージクラスのアマチュアがハイロフトのウェッジを使うとゴルフが下手になるんですよ。なぜかというとボールがディスタンス系になって打ち出しが高くなってしまうからです。球離れが早くてフェースにくっつかないからポーン!と上に飛び出すんですね。するとどうしても空中戦みたいなショートゲームになりますが、これだとラインが出せないから大味なアプローチになってしまいます。

ショートゲームが一番寄せやすいのは転がしで、それができないときにボールを上げるという発想になっていきますが、そのときもなるべく低く飛ばしたほうがラインは出せるんですね。だからプロはむやみに球を上げないんですが、アマチュアはいきなり上げるところから考えがちで、要は逆をやってしまっているんですよ。プロは52度で寄せられるなら58度は使わないし、48度でも問題ないなら48度のほうがラインが出せると考えます。ところがアマチュアは「ライン出し」という概念がないからイージーに58度で打ってしまう。こういうところにスコアの差が出てくるし、いまその間違いに気付いたなら即刻改めたほうがいいんです。ロフトがあればあるほどフェースがどこを向いているかわかりにくいので、方向性にズレが生じやすくなります。プロはそれをわかってよりロフトの立ったクラブで打とうとするのですから、それを真似しない手はありません。そういうこともあってギャップウェッジはお尻の58度から決めてしまってはダメなんですよ。

58度で70ヤードだとすると、9番アイアンの130ヤードと実に60ヤードの幅ができてしまいます。52度て90ヤードなら、その上のピッチングウェッジが120ヤードですからそこには30ヤードの幅です。100ヤード前後という、プレーしていれば頻繁に残る距離をそういう幅の中で打っていくのではスコアがまとまるはずがありません。だったらピッチングウェッジが45度ぐらい、その下は50度のピッチングサンド、そして56度のサンドウェッジというのが最低限の組み合わせです。本当はもっとこの辺りを厚くすべきで、45度、50度56度という約5度のピッチから45度に加えて48度、52度、56度とい4度のピッチにする手もあります。ウッド類を厚くするよりもこちらを厚くしたほうがアマチュアにはずっと使い勝手がいいはずです。私にしたって若い頃は60度のウェッジを0.5度立てて59.5度にしたものを入れていましたが、シニアになってからは58度に替えましたし、最近ではそれでも球が飛ばなくなってきているので57.5度にして使っています。

そうしないと番手のつながりが悪くなるからで、これは非常に重要なことです。球が飛んでいるときはアイアンは4度ピッチでウェッジは3度ピッチだったものが、飛ばなくなった現在はアイアンからウェッジまですべて4度ピッチにしていますが、これ

が私にとってのベストなセッティングです考え方を変えれば、ドライバーの飛距離が220ヤードのアマチュアはサンドウェッジのフルショットが70ヤードなわけですから、その150ヤードの幅のでパターを除いた13本を使えるので有利なんですよ。特に6000ヤード前後のコースでプレーする場合はプロよりも細かく距離が打ち分けられるはずなんです。というわけなので「飛ばない」と嘆くよりもこのアドバンテージを生かして前向きにゴルフを楽しんでください!

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山