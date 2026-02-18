【日本】
通関ベース貿易収支（1月）08:50
予想　-21200.0億円　前回　1135.0億円（1057.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　-1250.0億円　前回　-2086.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

【NZ】
NZ中銀政策金利（2月）10:00
予想　2.25%　前回　2.25%（NZ中銀政策金利)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（1月）16:00　
予想　-0.4%　前回　0.4%（前月比)　
予想　3.0%　前回　3.4%（前年比)
予想　3.1%　前回　3.2%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（1月）16:00
予想　-0.3%　前回　0.7%（前月比)　
予想　3.7%　前回　4.2%（前年比)
予想　3.7%　前回　4.1%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（1月）16:00
予想　0.3%　前回　-0.2%（仕入・前月比)
予想　0.3%　前回　0.8%（仕入・前年比)
予想　0.1%　前回　0.0%（出荷・前月比)
予想　2.9%　前回　3.4%（出荷・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（1月）17:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)　
予想　3.4%　前回　3.6%（前年比)

小売売上高（12月）20:00
予想　3.2%　前回　3.5%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/07 - 02/13）21:00
予想　N/A　前回　-0.3%（前週比)

住宅着工件数（12月）22:30
予想　131.0万件　前回　（住宅着工件数)
予想　142.0万件　前回　（住宅建築許可件数)

耐久財受注（速報値）（12月）22:30
予想　-1.7%　前回　5.3%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)

鉱工業生産指数（1月）23:15
予想　0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　76.5%　前回　76.3%（設備稼働率)

対米証券投資（12月）19日06:00
予想　N/A　前回　2202.0億ドル（対米証券投資)

※予定は変更することがあります