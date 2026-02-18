本日の予定【経済指標】
【日本】
通関ベース貿易収支（1月）08:50
予想 -21200.0億円 前回 1135.0億円（1057.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -1250.0億円 前回 -2086.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
【NZ】
NZ中銀政策金利（2月）10:00
予想 2.25% 前回 2.25%（NZ中銀政策金利)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（1月）16:00
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.4%（前年比)
予想 3.1% 前回 3.2%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（1月）16:00
予想 -0.3% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.7% 前回 4.2%（前年比)
予想 3.7% 前回 4.1%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（1月）16:00
予想 0.3% 前回 -0.2%（仕入・前月比)
予想 0.3% 前回 0.8%（仕入・前年比)
予想 0.1% 前回 0.0%（出荷・前月比)
予想 2.9% 前回 3.4%（出荷・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（1月）17:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.6%（前年比)
小売売上高（12月）20:00
予想 3.2% 前回 3.5%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/07 - 02/13）21:00
予想 N/A 前回 -0.3%（前週比)
住宅着工件数（12月）22:30
予想 131.0万件 前回 （住宅着工件数)
予想 142.0万件 前回 （住宅建築許可件数)
耐久財受注（速報値）（12月）22:30
予想 -1.7% 前回 5.3%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
鉱工業生産指数（1月）23:15
予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 76.5% 前回 76.3%（設備稼働率)
対米証券投資（12月）19日06:00
予想 N/A 前回 2202.0億ドル（対米証券投資)
※予定は変更することがあります
