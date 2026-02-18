本日の予定【発言・イベント】
9:30 豪賃金指数（第4四半期）
11:00 ブレマンNZ中銀総裁、記者会見
16:15 訪日外客数（1月）
17:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、財政委員会出席
18:00 チポローネECB理事、会議出席
19日2:00 シュナーベルECB理事、イベント講演
3:00 米20年債入札（160億ドル）
ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）
4:00 米FOMC議事録（1月27日-28日開催分）
4:10 ブレマンNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
特別国会召集、首相指名選挙
国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会（19日まで）
中国市場は春節（旧正月）のため休場（～23日）
香港市場は春節（旧正月）のため休場（～19日）
※予定は変更することがあります
