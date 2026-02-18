今回は、イクメン気取りの夫にスマホを取り上げられたエピソードを紹介します。

「ちゃんと子どもに向き合えよ？」と言われたけど…

「夫が最近転職して帰宅が早くなり、これで育児を少しはやってもらえると思ってうれしかったのですが、それは期待はずれでした。というのも夫は育児に関し、的外れな指摘やアドバイスばかりしてくるからです。

この前も、1歳の子どもの予防接種の予約をしようと、スマホを操作していたのですが、夫に『ちゃんと子どもに向き合えよ？』『スマホなんて子どもの前でいじるな！』と怒られ、夫にスマホを取り上げられました。『予防接種の予約をしてただけなのに……』と言いましたが、聞いてもらえず。

でも、予防接種の予約って思い立ったときにしないと忘れちゃうし、別に普段から子どもの前でずっとスマホを触っているわけじゃありません。夫はちょっと前も、子どもが昼寝中に『昼寝はきっちり30分だから』と言い、寝ている子どもを無理やり起こし、ぐずって大変でした（ぐずった子どものケアは私がしました）。

こんな調子なら、育児に関わってくれない方がよっぽどいいと思ってしまいます」（体験者：30代女性・育休中／回答時期：2025年7月）

▽ ちなみにこの夫はおむつ替えやミルクや離乳食をあげる、寝かしつけといった基本的なことは一切やってくれないそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。