経済学者の成田悠輔氏が17日夜、X（旧ツイッター）を更新。約2カ月ぶりに投稿した。

成田氏は「Xを2ヶ月見ないとどんなデメリットがあるのか試してみた。メリットしかなかった」とつづった。

成田氏は最近、Xのポスト回数が減っており、直近の投稿は昨年12月17日。また定期的に同様のポストをしており、昨年11月7日、同8月19日、同6月20日にも「Xを2ヶ月見ないとどんなデメリットがあるのか試してみた。メリットしかなかった」と書いている。

今回のポストに「成田さん定期的に実感してますね」「わかる、それ！」「X見ない生活、憧れる…」「たまに距離を置くのも大事ですね」「私も1週間離れただけで、視界がクリアになって睡眠の質が上がりました。2ヶ月は凄すぎます！」「2ヶ月も離れると、タイムラインの喧騒が遠い惑星の出来事のように感じられそう。脳のメモリが解放される感覚、羨ましいです」「めちゃくちゃ分かります。結局、Xで見聞きする情報の8割は『知らなくても困らないこと』ですもんね…」などとさまざまな反響の声が寄せられている。