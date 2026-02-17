「Life of Aroma（香りと生きる）」をコンセプトにしたフレグランスブランド「ロア（LOA）」が、 東京・表参道で2月28日から3月29日まで、ポップアップイベントを開催する。参加無料、予約不要。

【画像をもっと見る】

ロアは、髪・肌・手元に纏える“Perfume oil”として香りを日常の所作に重ね、香りを「まとう」のではなく、「生きる」ものとして提案。昨年、俳優の八木莉可子がブランドアンバサダーに迎えた。

同イベントでは、ロアが展開する全11種の香りを試せるテイスティングスペースを設置するほか、2月12日に発売した新作「LOA EAU DE PARFUM」（30mL 16500円）を展開。購入者を対象に、ボトルへのイニシャル刻印によるパーソナライズサービスを実施する。

会場装飾は、フラワークリエーターの篠崎恵美が主宰するクリエイティブスタジオ「エデンワークス（edenworks）」が手掛け、ラボラトリーのような空間にネイチャーのエッセンスを重ね、香りを「見て・触れる」体験へと拡張する。

◾️LOA POP UP

期間：2026年2月28日（土）〜 3月29日（日）

所在地：東京都港区南青山5-1-1 OMOTESANDO CROSSING PARK

入場：無料・予約不要（※一部コンテンツは予約制／詳細後日発表）



◾️公式サイト

