日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円高の5万7080円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
59336.44円 ボリンジャーバンド3σ
57754.83円 ボリンジャーバンド2σ
57080.00円 18日夜間取引終値
57004.00円 5日移動平均
56566.49円 17日日経平均株価現物終値
56173.21円 ボリンジャーバンド1σ
55745.00円 一目均衡表・転換線
55185.00円 一目均衡表・基準線
54591.60円 25日移動平均
53009.99円 ボリンジャーバンド-1σ
51884.00円 75日移動平均
51822.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51428.37円 ボリンジャーバンド2σ
51110.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49846.76円 ボリンジャーバンド3σ
45337.20円 200日移動平均
