　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円高の5万7080円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

59336.44円　　ボリンジャーバンド3σ
57754.83円　　ボリンジャーバンド2σ
57080.00円　　18日夜間取引終値
57004.00円　　5日移動平均
56566.49円　　17日日経平均株価現物終値
56173.21円　　ボリンジャーバンド1σ
55745.00円　　一目均衡表・転換線
55185.00円　　一目均衡表・基準線
54591.60円　　25日移動平均
53009.99円　　ボリンジャーバンド-1σ
51884.00円　　75日移動平均
51822.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51428.37円　　ボリンジャーバンド2σ
51110.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49846.76円　　ボリンジャーバンド3σ
45337.20円　　200日移動平均


