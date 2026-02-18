　18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.0ポイント高の3809ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3977.11ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3875.50ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3813.50ポイント　　5日移動平均
3809.00ポイント　　18日夜間取引終値
3773.89ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3761.55ポイント　　17日TOPIX現物終値
3760.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3696.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3672.28ポイント　　25日移動平均
3570.67ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3503.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3474.35ポイント　　75日移動平均
3469.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3424.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3367.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3144.02ポイント　　200日移動平均


株探ニュース