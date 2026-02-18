TOPIX先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.0ポイント高の3809ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3977.11ポイント ボリンジャーバンド3σ
3875.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
3813.50ポイント 5日移動平均
3809.00ポイント 18日夜間取引終値
3773.89ポイント ボリンジャーバンド1σ
3761.55ポイント 17日TOPIX現物終値
3760.50ポイント 一目均衡表・転換線
3696.50ポイント 一目均衡表・基準線
3672.28ポイント 25日移動平均
3570.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3503.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3474.35ポイント 75日移動平均
3469.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
3424.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3367.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
3144.02ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3977.11ポイント ボリンジャーバンド3σ
3875.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
3813.50ポイント 5日移動平均
3809.00ポイント 18日夜間取引終値
3773.89ポイント ボリンジャーバンド1σ
3761.55ポイント 17日TOPIX現物終値
3760.50ポイント 一目均衡表・転換線
3696.50ポイント 一目均衡表・基準線
3672.28ポイント 25日移動平均
3570.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3503.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3474.35ポイント 75日移動平均
3469.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
3424.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3367.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
3144.02ポイント 200日移動平均
株探ニュース