18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.0ポイント高の3809ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3977.11ポイント ボリンジャーバンド3σ

3875.50ポイント ボリンジャーバンド2σ

3813.50ポイント 5日移動平均

3809.00ポイント 18日夜間取引終値

3773.89ポイント ボリンジャーバンド1σ

3761.55ポイント 17日TOPIX現物終値

3760.50ポイント 一目均衡表・転換線

3696.50ポイント 一目均衡表・基準線

3672.28ポイント 25日移動平均

3570.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3503.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3474.35ポイント 75日移動平均

3469.06ポイント ボリンジャーバンド2σ

3424.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3367.45ポイント ボリンジャーバンド3σ

3144.02ポイント 200日移動平均





株探ニュース

