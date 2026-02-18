18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の737ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



761.52ポイント ボリンジャーバンド3σ

748.52ポイント ボリンジャーバンド2σ

739.93ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値

737.00ポイント 18日夜間取引終値

735.80ポイント 5日移動平均

735.52ポイント ボリンジャーバンド1σ

727.54ポイント 200日移動平均

722.52ポイント 25日移動平均

710.50ポイント 一目均衡表・転換線

709.52ポイント ボリンジャーバンド-1σ

709.50ポイント 一目均衡表・基準線

697.35ポイント 75日移動平均

696.52ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

683.52ポイント ボリンジャーバンド3σ

681.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）





