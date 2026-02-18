グロース先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の737ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
761.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
739.93ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
737.00ポイント 18日夜間取引終値
735.80ポイント 5日移動平均
735.52ポイント ボリンジャーバンド1σ
727.54ポイント 200日移動平均
722.52ポイント 25日移動平均
710.50ポイント 一目均衡表・転換線
709.52ポイント ボリンジャーバンド-1σ
709.50ポイント 一目均衡表・基準線
697.35ポイント 75日移動平均
696.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
684.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
683.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
681.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
株探ニュース
