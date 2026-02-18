【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町などに発表（雪崩注意報） 18日07:30時点
気象台は、午前7時30分に、なだれ注意報を富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町などに発表（雪崩注意報） 18日07:30時点
富山県では、18日昼過ぎから18日夜遅くまで強風や竜巻などの激しい突風、落雷に、18日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■富山市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■魚津市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■滑川市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■黒部市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■南砺市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■上市町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■立山町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■入善町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意