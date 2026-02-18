ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールでライブBPで打席に立ち、大谷翔平投手（31）と対戦した。

大谷との対戦は遊ゴロ。山本由伸の登板時も打席に立ち、1打席目は四球、2打席目は右飛だった。

練習後、取材に応じたT・ヘルナンデスは、大谷の投球について「良かった。ライブBP初日としてはかなり球も速かったし、体もすごく良い状態だ」と絶賛した。

米メディアによると、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国としての出場を辞退。今オフは体の回復などに重点を置き、トレーニングに励んだ。

やや絞れた体のT・ヘルナンデスは「しっかり食べること、何を食べているか理解すること、そして、いつもより少しハードにトレーニングしたことの組み合わせだ」と説明し「今は本当にいい状態だし、以前の自分に戻った感じだ」とコンディションは万全と笑みを見せ「去年は少し（体重が）増えていたけど、今は普通の状態に戻った。キャリアのほとんどは204〜205ポンドくらいだった」と92、93キロ前後だった以前の体重に戻したと語った。

減量理由については「シーズンを通して、自分が本来できる動きができていないと感じたんだ」と昨季を反省。「だから、オフの目標の1つが、以前のようなコンディションに戻すことだった。自分が最もパフォーマンスを発揮できる体重、体の状態に戻ること。それが最大の目標だった」と説明した。

昨年は5月に左股関節を痛めてIL（負傷者リスト）入り。その後、なかなか調子が上がらなかったが「（ケガの影響は）多少はあった。すべて終わった今だから言えるけど、ケガから戻ったあとも完全に健康な状態ではなかった。でも何も言わなかった。ただフィールドに立ってチームを助けたかった」と万全ではなかったと振り返った。

ケガの影響は打撃、守備両方にあったといい「足が万全じゃないと、守備でも打撃でも走塁でも、自分の思うようには動けない」と苦しんだと打ち明けた。

今季はタッカーの加入により、右翼から左翼に転向する方針が決まっており「“レフトに回ることになる”と言われて、“OK、やろう”って。それだけ」と即答したそうで「チームが必要とするところで準備はできている。毎日フィールドに立ってプレーしたいだけだ」と不平不満はないとした。

左翼でのゴールドグラブ賞を狙っているかと問われると「もちろん。ポジションプレーヤーなら誰でもゴールドグラブは目標だ」ときっぱり。「自分はシルバースラッガーも取ったし、良いシーズンも経験してきた。でもキャリアはあと2〜3年かもしれない。その間に獲りたい。ずっと努力している」と固く誓った。

このオフはタッカー加入などで自身のトレードの噂が飛び交ったが「キャリアで2回トレードを経験している。正直、これまであまり勝てるチームでプレーしてこなかった。勝てるチームにいるのは素晴らしいことだし、ここにいたい。もちろん移籍したくはない」とドジャース残留を熱望。「でも球団が『自分をトレードした方が良くなる』と思えばそうするだろう。それがビジネスだ。自分はどこであってもプレーするだけ。それが仕事だ」とサラリと言いのけた。