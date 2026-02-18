■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート・女子シングル（日本時間18日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、最後の五輪に臨むエース・坂本花織（25・シスメックス）が今季ベストに迫る77.23点で2位スタートを切った。

17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が、トリプルアクセルを決めるなど、自己ベストの78.71点をマークして堂々の首位発進。日本勢のワンツー発進で、千葉百音（20、木下グループ）も74.00点の4位で好位置につけた。

坂本は最後の五輪でいよいよ最後の種目、女子シングルに臨み、ショートは最終グループの4番目で登場。大歓声で迎えられた坂本は、冒頭で3回転ルッツを落ち着いて着氷すると、スピードに乗って、流れのあるダブルアクセルを決めた。後半はフリップ−トウループの連続3回転で得点を重ねた。終盤は『Time To Say Goodbye』の壮大な曲調に合わせ、体を大きく使い、ダイナミックなステップとスピンで会場を沸かせた。得点は団体の今季ベスト（78.88点）に迫る77.23点。ルッツの踏み切りと、後半のトウループでわずかな回転不足となったが、首位の中井と1.48点差の2位。キス・アンド・クライでは納得の表情をみせた。

ショートを終えた坂本は「今日は緊張がありながらもすごく楽しんで滑ることができたので、満足度は結構高かったです。自分の演技が90%くらいできたので、そこは褒めてあげたい」と振り返った。

りくりゅうペアの金メダルに大きな刺激を受けたと話した坂本は「もちろん不安とか、恐怖っていうのはすごく感じていたんですけど、男子の2人（鍵山、佐藤）やりくりゅうみたいに、最後まで諦めずやればメダルが取れるっていうのをみんなが証明してくれたので、最後は諦めずにやるしかないっていう気持ちで今日のショートをやりました」と話し、重圧のショートを乗り越え、勝負のフリーに挑む。



【女子シングルSP結果】

1）中井亜美 78.71点

2）坂本花織 77.23点

3）アリサ・リウ（米国）76.59点

4）千葉百音 74.00点

5）A.ペトロシアン（AIN）72.89点

6）A.グバノワ（ジョージア）71.77点

