日本スケート連盟がインスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。日本スケート連盟は2人を祝福した超大物の写真を公開。大反響となっている。

16日（日本時間17日）のフリーで、りくりゅうは完璧な演技を披露。フリー世界新のハイスコアをマークし、ショートプログラム（SP）5位から逆転で頂点に立った。

日本スケート連盟は快挙から一夜明けた現地17日にインスタグラムを更新。「お祝いに来てくださった亀梨和也さんに金メダルをかけていただきました！ いつも温かく応援していただき、ありがとうございます！」とし、りくりゅうと元KAT-TUNで俳優・歌手の亀梨和也が並ぶ写真を公開した。

亀梨は金2つ、木原と三浦は団体の銀を首から下げて笑顔。超大物を含めた3ショットは、ファンの間で大反響となった。

「りくりゅうに挟まれる亀梨くん 感動感激でまた泣いています」「亀ちゃん行ってるんだ。良かった」「りくりゅうペアと亀ちゃんとご一緒出来てる！眼福です！」「亀梨くん、目の前で立ち会えて、貴重な金メダルをかけて頂けて良かったですね」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）