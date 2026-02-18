日本スケート連盟公式インスタグラムが公開

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。感動が冷め止まない中で、三浦のリュックにつけられた逸品に注目が集まっている。

懐かしのアイテムだった。

リュックに備え付けられていたのは、前回の北京五輪マスコットでパンダをモチーフにした「ビンドゥンドゥン」の人形。宇宙飛行士のスーツを模した氷の“シェル”を装着したデザインで、グッズには大行列が生まれたほどだった。

当時大人気になったマスコットを、今大会でも持参。左手を上げ、可愛らしい表情を見せる人形をカメラに向け、金メダルとともに笑顔でおさまった。

日本スケート連盟の公式インスタグラムが「三浦璃来選手のリュックについていたのは…」と文面に綴り、実際の画像を公開。ファンからは「どことなく璃来ちゃんに似てるような 可愛いな」「りくちゃん、ビンドゥンドゥンに似てる」などの反応が寄せられ、熱い視線が注がれていた。



（THE ANSWER編集部）