美人妻や娘も登場 “激やせ”で印象一変のパパイヤ鈴木に「本当に痩せましたね」「坂本龍馬かと思いました」
振付師でタレントのパパイヤ鈴木は、2023年5月に7kgの減量に成功して印象が激変し話題となった。今回はそんな彼がSNSで見せたさまざまな近影をまとめて紹介していく。
【写真】体重100kg超えだったころのショットも披露
■軽快なステップでダンス
シンガーソングライター・岸谷香のInstagramに登場した際には、岸と一緒にダンスをする様子を公開。動画で流れている曲は岸の「Beautiful」であり「Beautifulのオフショットを公開！」とコメントされている。
スマートな姿で華麗に踊るパパイヤ鈴木を見たファンからは「痩せたパパイヤ鈴木さんに目がいってしまう」「本当に痩せましたね」「なんだか元気をもらえるな」「カワイイずっと見てられる」と反応が上がった。
■新年の着物姿も決まってる
2026年元旦の投稿では、カッコいい紋付の着物を着た姿を披露。「あけましておめでとうございます！本年もどうぞよろしくお願いします！！」とあいさつをし、カメラに向かって爽やかな笑顔を見せている。
着物が似合うダンディな鈴木のショットには「凛々しいお着物姿をありがとうございます」「坂本龍馬かと思いました」「その笑顔もとっても可愛くて大好きです」「袴姿めちゃかっこいいです」などの反響が集まった。
■実は「ウルトラマン」と同い年
1966年生まれのアーティストたちが集まったライブイベント「ROOTS66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa」（ROOTS66）」の記者会見が1月に開催。同イベントは今年7月10日に60周年を迎える「ウルトラマン」とのコラボも発表されており、会見会場にはウルトラマンとバルタン星人も登場し会場を盛り上げた。
会見後に更新された鈴木のエックスには、ウルトラマン＆バルタン星人との豪華な3ショットが上げられており、ファンから「良いなぁ」「スゴい ポーズ決まってますよ」「なんかウラヤマシイです」など羨望の声が寄せられている。
美女すぎる娘の顔出し2ショットに絶賛集まる
■美人娘の親孝行に笑顔
1966年6月29日生まれの鈴木は、昨年の誕生日を「昨日は娘に誕生日を祝ってもらいました。普段グレーのTシャツしか着ないので、派手目なのを貰いました。転職して初任給がでたとのことです。ありがとうね！久しぶりに会った娘は元気でした。それが何より嬉しい！」と娘に祝ってもらったことを報告した。娘が初任給で買ってくれたTシャツを体に当てて笑顔を見せる親子2ショットがとても微笑ましい。
素敵な写真にファンからは「笑顔の美しいお嬢さん」「娘さん、めちゃ美人さんでびっくりしました」「娘さん美人さんですね」「わぁ〜娘さんからのプレゼントは別格に嬉しいですね」などの反響が集まっている。
■結婚当時の姿にファン驚き
最後に、番外編としてふくよかだったころのパパイヤ鈴木も紹介したい。先日の8日にはエックスで「昨日は結婚記念日でした 25周年、銀婚式ですね 早いものです お買い物してご飯食べて、これが幸せなんだと思います いつまでも続きますように。。」とつづり、25年前に行われた結婚式ショットを公開。当時の体重は100kgを超えていたそうで、現在の姿とは似ても似つかない。
この投稿にはファンから「美女と野獣感」「合成やAIじゃないですよね 顔のサイズ感よ…」「ぽっちゃりのアフロヘアー懐かしいですね」などの声が集まっている。
引用：
「パパイヤ鈴木」X（@papayasuzuki）
「岸谷香」Instagram（＠unlockthegirls）
引用：
「パパイヤ鈴木」X（@papayasuzuki）
「岸谷香」Instagram（＠unlockthegirls）