◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマーク。首位発進を決め、今季シニア１年目の１７歳が、笑顔の五輪デビューを果たした。

◆中井 亜美（なかい・あみ）

▽生まれ ２００８年４月２７日、新潟市出身。１７歳

▽競技 ５歳から始め、千葉・南行徳中２年時の２２年全日本選手権で４位。２３年世界ジュニア選手権銅メダル、２４年ＧＰファイナルで銅メダル。シニア転向後の２５年、ＧＰシリーズフランス大会でＧＰデビューＶ。ＧＰファイナル２位、全日本選手権で４位

▽クラブ ２１年に新潟市から千葉に拠点を移し「ＭＦアカデミー」で中庭健介コーチに師事。千葉・勇志国際高の通信制コースに通う

▽憧れ 競技を始めるきっかけとなった浅田真央さん

▽勝負メシ 地元新潟産のコシヒカリと牛丼

▽趣味 音楽鑑賞、Ｋ―ＰＯＰ

▽サイズ １５０センチ