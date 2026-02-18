武南高の鞭馬小太朗「長くんにボールが渡った瞬間に『やばいな』と思った」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視眈々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は2月15日に武南高の優勝で幕を閉じた埼玉県高校サッカー新人戦を取材。高校サッカーファンの間ではお馴染みの白と薄紫の「武南カラー」のユニフォームを身にまとったイレブンが、新人戦で埼玉県の頂点に立った。右サイドハーフとしてゴールとアシストを量産するMF鞭馬小太朗は、昨年度の選手権県予選決勝で高校ナンバーワンドリブラーが決めた衝撃のゴールが、強烈な残像として記憶に刻まれている。

西武台高との新人戦準決勝。開始早々の前半5分に鞭馬は右サイドでMF田中楓真のパスを受けると、迷わずにドリブルで右ポケット（ペナルティーエリア右のスペース）に侵入していき、迷わず右足を一閃。ゴール左隅に強烈な一撃を突き刺し、決勝弾をマークした。

「一瞬パスも考えたのですが、昌平のMF長璃喜（川崎フロンターレ）選手のように縦が空いているなら、自分で仕掛けてシュートを打って決めきらないと上には行けないと思った。スピードを落とさずに仕掛けました」

昨年度の選手権埼玉県予選決勝。19年ぶりの選手権出場に王手をかけていたが、0-0で迎えた後半アディショナルタイム3分。左サイドハーフライン手前でボールを受けた長が、鋭い反転でDFを交わした後に、そのまま一気にドリブルを開始。そのとき、左サイドハーフとしてピッチに立っていた鞭馬は逆サイドからその姿を見ていた。

「長くんにボールが渡った瞬間に『やばいな』と思った」と嫌な予感は的中し、そのまま長がグングン加速をして斜めにドリブルをしていく。ペナルティーエリア手前で一気にコースを縦に取ってDFを剥がし、左ポケットから左足を一閃。ボールはゴール右隅に吸い込まれていった。

「仕掛けるスピードがめちゃくちゃ早くて、そのまま持ち込まれて、シュートも簡単ではないはずなのですが、あんなにも綺麗にきっちりと決められて……。あの一連の流れは本当にすさまじかったし、相当なインパクトを受けました。『僕もあれくらいできないと上では通用しない』と思いました」

あの衝撃のゴラッソは武南高にとっては悪夢のようなシーンとなったが、鞭馬のなかでは明確な基準となった。

「土壇場で試合を決められるような選手になりたいです。長選手はあのゴールだけではなく、他のプレーでも1人だけ動きが違った。動き出しがもう段違いに早くて、ドリブルも一級品だった。目指すべきところだと思いました」

鞭馬の武器はドリブル、スピード、キックのコントロール力。長はそれを全てハイレベルで持っているからこそ、そこに追いつき、追い越すことが今後プロになるために必要な要素となる。

向上心に火がついた鞭馬は、ただ長を真似るのではなく、自身の適性と求めるプレー像もしっかりと考えて、自分なりの強化プランを作っている。

新チームでは右サイドハーフにコンバートしたことで、右からのカットインシュートも磨くために左足の強化に乗り出し、さらに武器であるドリブルで行くと見せかけてのパスや突破からのクロスのタイミングの精度はよりこだわるようになった。

「ドリブル一辺倒にならないように味方をうまく使って、効果的にゴールを狙える場所に行くことを意識しています」

この言葉通り、新チームにおいて鞭馬のプレーはゴールとアシスト両面で大きなポイントとなっている。優勝したNEW BALANCE CUP（裏選手権）でも、準々決勝の静岡学園高戦で1ゴールを挙げて逆転勝利に導き、準決勝の帝京高戦ではFW岩澤柾吾の決勝弾をアシスト。決勝の藤枝東高戦でも1ゴールを挙げた。

新人戦準決勝の西武台高戦では前述した決勝弾に加え、相手が10人になった後半12分に右サイドでボールを受けると、高速シザーズからのプレスバックに来た相手を華麗なターンで交わした。MF小川慈生とのワンツーからラインブレイクして、岩澤にドンピシャクロスを送って追加点をアシスト。

さらに直後には再び右サイドから仕掛けると、鮮やかなターンでDFを交わして、サポートにきた小川にボールを預けてから加速し、小川からのスルーパスに抜け出した。中央の岩澤へ正確な折り返しをして決定的な3点目をアシスト。1ゴール2アシストと大車輪の活躍を見せると、聖望学園高との決勝でも右サイドで再三チャンスを作り出し、左のMF渡辺悠とともに攻撃を牽引。初優勝に大きく貢献した。

「ここからが勝負です。今年は絶対に僕たち武南が新人戦、関東予選、インターハイ予選、選手権予選の全てを取るという気持ちでやっています。そのためには僕が長選手のようにチームを救うゴールやアシストをしないといけない。もっと武器であるドリブルとスピードを磨いて、個でも圧倒できる存在になりたいです」

目に焼き付けた衝撃を今度は自分が周りに与えられるように。鞭馬は手にした基準を持ち続けてひたすら己を磨き続ける。（安藤隆人 / Takahito Ando）