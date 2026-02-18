ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）で数々の話題を振りまいているユッタ・レールダム（28、オランダ）の金メダルセレモニーが、100万ドル（約1億5300万円）の価値があるという評価が出た。

英紙ザ・サンは17日、「レールダムが金を獲得した後、上着のジッパーを下ろしてスポーツブラを露出したセレモニーは100万ドル」というタイトルの記事を掲載した。

オランダ代表のレールダムは10日、イタリアのミラノで開催されたスピードスケート女子1000メートルにおいて、1分12秒31のオリンピック新記録で優勝した。

レールダムが優勝直後、競技ウェアの上着のジッパーを下ろした際、中に着ていた白いスポーツブラが露出し、ファンの目を釘付けにした。レールダムが着用したスポーツブラには、グローバルスポーツブランド「ナイキ（Nike）」のロゴが映し出されていた。この写真は瞬く間に全世界へと拡散した。

ザ・サンは「マーケティングの専門家によると、この写真は2億9800万人のフォロワーを保有するナイキのソーシャルメディア（SNS）を通じて、凄まじい宣伝効果を享受したはずだ」とし、「7桁の数字（100万ドル以上）のボーナスを受け取るに値する」と伝えた。ナイキのインスタグラムが投稿したレールダムの優勝写真には、15万件の「いいね」が寄せられた。

また、ザ・サンは経済専門誌『Quote』の編集長Meindert Schut氏の言葉を引用し、「レールダムのSNSフォロワー数は620万人だ。フォロワー1人につき1セントと計算しても、投稿一つで7万3500ドル程度の価値がある」と報じた。

レールダムの優勝の瞬間は、オランダのブランド「HEMA」の広告にも活用された。レールダムが涙を流して化粧がにじむと、HEMAは自社のアイライナーを広告し、「涙にもにじまないウォータープルーフ製品」と強調した。

有名ユーチューバーでボクシング選手のジェイク・ポールの婚約者としても知られるレールダムは、今大会、恋人が用意したプライベートジェットでイタリアに到着した。開会式に欠席する代わりに、宿舎のベッドでテレビを見る写真を投稿するなど、話題を提供し続けている。