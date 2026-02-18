韓国女子カーリングが世界ランキング1位のスイスを相手に善戦したが、勝利には届かなかった。

世界ランキング3位の韓国は18日（日本時間）、イタリア・コルティナダンペッツォのカーリング・オリンピックスタジアムで行われた2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪カーリング女子ラウンドロビン6戦目でスイスと対戦し、5−7で敗れた。終盤まで4−5と食らいついたが、9エンドで2点を失い、勝機を逃した。

これで韓国は今大会4勝3敗となった。初戦で米国に敗れた後、イタリアと英国を下したが、デンマークに再び足をすくわれた。その後、日本と中国に連勝したものの、この日はスイスの高い壁を越えられず、残る試合のプレッシャーが増した。

カーリングは10カ国が1回ずつ対戦するラウンドロビン方式の予選を経て、上位4カ国が準決勝トーナメントに進出する。韓国は世界ランキング4位のスウェーデン、2位のカナダと対戦する。最善のシナリオはスウェーデンとカナダに連勝することだ。

キム・ウンジ（スキップ）・キム・ミンジ（サード）・キム・スジ（セカンド）・ソル・イェウン（リード）・ソル・イェジ（リザーブ）で構成された韓国は、この日ソル・イェジがメンバーから外れ、キム・スジはベンチスタートとなった。第1エンドで後攻の利を生かして1点を先制したが、第2エンドでスイスが3点を奪い返した。

その後は一進一退の攻防が続いた。韓国が第3、4エンドでそれぞれ1点ずつを取り同点にすると、スイスは第6、7エンドで1点ずつを加えて再び5−3とリードを広げた。続く第8エンドで韓国が1点を返し、4−5と追い上げた。スイスは第9エンドのラストショットで韓国のハウス中央のストーン2個をはじき出し、2点を奪った。相手のミスを期待していた韓国にとっては手痛い失点だった。

流れを取り戻せないまま迎えた第10エンドでキム・ウンジがトリプルテイクアウトを成功させて逆転を狙った。しかしスイスがダブルテイクアウトで応戦し、第10エンドを1失点に抑えて7−5の勝利を収めた。