「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が圧巻の五輪デビューを飾った。ほぼ完璧な演技で自己ベスト、今季世界２位の７８・７１点をマークし、首位発進を決めた。２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は情感豊かな演技をみせ、７７・２３点をマークし、２位発進。五輪初出場の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が７４・００点で日本勢表彰台独占も夢ではない中で１９日のフリーを迎えることになった。

スタンドではペアで金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来の“りくりゅうペア”も見守った。２人で日の丸を背中に持ちながら大きな声を飛ばすシーンもあった。

現地時間のこの日、午前中にジャパンハウスで行われたメダリスト会見で、三浦が「かおちゃん（坂本花織）には、団体戦のＳＰよりもっと前から私たちは常に支えられている。彼女の明るさであったり、そういった部分にすごく救われている」と関係性について言及。ＳＰ５位に終わった直後、フリーに臨む前には「ＳＰで大きな失敗があって二人ともトボトボ歩いて帰ってたんですけど、かおちゃんがバスを降りたところで待っててくれて『璃来たちなら絶対大丈夫だよ』って声をかけてくれた」という。「フリーも私たち以上に大泣きしてくれた。本当に素晴らしい人柄でもありますし、心から今日からの（女子）ＳＰを現地で応援したい」と語っていた。

その言葉通り、ゆなすみペアと一緒にスタンドから応援したりくりゅうペア。坂本は「一番はりくりゅうの金メダルを見て、それが一番大きな刺激で」と語ったように、２人がつないだ勢いが女子ＳＰでも日本旋風を巻き起こした。