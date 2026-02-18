【ニューデリー＝青木佐知子】インド政府が、米国や中国に後れをとるＡＩ（人工知能）開発で巻き返しを急いでいる。

国産ＡＩの開発に必要な機器の導入支援やデータベースの整備などを政府主導で進める。多言語国家のため、ＡＩに学習させる言語データが不足しているといった独自の課題もある。

首都ニューデリーでは１６日、ＡＩに関する首脳らの国際会議「ＡＩインパクトサミット」が始まった。同サミットが新興国で開催されるのは初めて。ナレンドラ・モディ首相は１６日、サミットが「技術変革や責任ある利用などＡＩに関する世界的な議論を深める」とＳＮＳに投稿し、世界のＡＩ開発企業らが出展する会場を視察した。

モディ政権は、農業や保健医療、教育などを重点分野に掲げる。ＡＩ開発に必要な半導体を新興企業に格安で貸し出すなどして、公共性の高い分野に特化したサービスやアプリの開発を後押ししてきた。

西部マハラシュトラ州が昨年５月に提供を始めた農業支援アプリは、２００万人超がダウンロードしたヒット作だ。基本的なＡＩの機能や開発費の一部は印政府が担い、州政府などが細かい設計を手がけた。

チャットでＡＩに相談できる機能が人気で、種まきの時期や、高値で売れる収穫時期といった質問が多いという。開発に携わったＮＰＯの幹部ジャグディシュ・バブ氏は「人をＡＩに置き換えて自動化するのではなく、人々の役に立つＡＩが重要だ」と強調する。

ただ、こうしたＡＩの多くは海外技術に頼り、インド独自の生成ＡＩの開発は遅れている。政府の研究開発への投資が先進国と比べて少ないほか、２２の公用語を持つ多言語国家だけに、ＡＩに学習させる良質な言語データが不足している。

政府は昨年１０月、今後５年で１兆ルピー（約１・７兆円）をＡＩ関連予算に充てると表明した。今年２月には、印国内のデータセンターを使ってサービスを提供する外国企業への税制優遇を打ち出し、投資を呼び込みたい考えだ。米スタンフォード大が、世界３６か国を比べた２０２５年版の「ＡＩ活力ランキング」では、インドは前年の７位から３位に浮上した。

背景には、国境紛争を抱える中国が、ＡＩ開発で先行することへの危機感がある。中国の新興企業が昨年発表した低コストの生成ＡＩ「ディープシーク」は、印国内にも衝撃を与えた。グローバル・サウスの旗振り役を自任するインドにとって、米巨大ＩＴに支配される「デジタル植民地主義」への警戒もある。

インド工科大デリー校のアルパン・カー教授は「海外依存のＡＩでは、機密データが国外のサーバーで処理される。インドのデータは海外勢にとって宝だ」と指摘し、国産ＡＩの必要性を強調する。