「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の千葉百音（２０）＝木下グループ＝は７４・００点で４位につけた。

冒頭の３回転フリップ−３回転トーループをなんとか決めきると、続くダブルアクセル、最後の３回転ルッツも軽やかに着氷させた。

「最初のコンビネーションジャンプで少し詰まってしまったところがあったんですけど、それ意外は落ち着いてしっかり動きキレたので、最後のステップシークエンスのところは本当に自分が五輪の最終滑走でこんなに楽しく滑れていることへの感謝の気持ちや幸せだなって感じながら踊ることができた」と充実した表情で振り返った。重圧のかかる最終滑走だったが「緊張はもちろんありましたし、覚悟はしていたんですけど、緊張は一番しているという自信もある中でこれを試練ととらえて、しっかり自分の中で気持ちを整理しながら、いつもの練習のような滑りができたのが成果として得られた」と、笑った。

今大会はフェンスが分厚く、浜田美栄コーチと演技前におでこを合わせるルーティンができるかも心配されたが、浜田コーチが身を乗り出す形で成功。千葉は「大丈夫でした。あれはなんとしてでも成功しないといけないルーティン。少し緊張が緩みました」と笑った。

仙台市出身で４歳から競技を始め、五輪２連覇の羽生結弦さんと同じ拠点で育ってきた。安定感抜群の演技を武器に、今季は女子で唯一のＧＰシリーズ２連勝。ファイナルのフリーで２度転倒するなど５位に沈み、五輪代表選考レースから後退したものの、全日本選手権で３位に入り悲願の切符を奪取。「スケートを始めたころから目標だった五輪に出場できてうれしい」と感慨を込めた。

浜田コーチから、週に１度はスケート靴を履かない日を設けるよう厳命されるほどの努力家。初の夢舞台で躍動した。

◆千葉百音（ちば・もね）２００５年５月１日、仙台市出身。東北高を経て、２４年に早大進学。４歳で競技を始め、２３年５月に練習拠点を京都に移し、現在は木下グループ所属。同年の全日本選手権２位。２４年四大陸選手権優勝。同年のＧＰファイナル２位。今年はＧＰシリーズ２連勝も、ファイナルは５位。趣味は読書と刺しゅう。１５６センチ。