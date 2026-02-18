あなたの違和感は正しい。なぜ「いい人」ほど職場で消耗するのか
2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。
優しい人ほど陥る罠
「あれ、今なんか変だったな」
職場で、そんな違和感を持つときはありませんか？
会議の場で、数人がすっきりしない顔をしている。
理解を尋ねても、明確な返事がない。
今の会話、ちょっと噛み合わなかった気がする。
笑顔は見せるものの、部下の本音がわからない。
同じチームなんだから、もやっとするなら聞けばいい？
いや、
「わかっているのが当たり前」
「堂々としているのが当たり前」
という圧に押されて、素直な気持ちほど表現できない。
ハラスメントへの意識も高まる今、優しい人こそ、この「なんか変」の沼にはまりがちです。
管理職を悩ませる「二大お仕事言説」
みんな疲れている。でも、職場を良くしろと管理職には重圧がかかる。
一体、何をどう変えるべきなのか？
ただでさえ忙しいし、あれもこれも現状を違う・ダメなのだと否定されて、さらなる努力だ、「パワー！」と急き立てられても正直しんどい。
それだけではありません。事態はますます複雑で、昨今では、「あなたはあなたのままでいい」「頑張らなくていい」「弱くていい」そんな言説まで流布してきています。
この相容れない、「二大お仕事言説」――変えろ・変われ言説とゆっくり休もう言説と――が、私たちの頼みの綱になる、というより、両端から手綱を引っ張られた状態で、これまた疲労を増幅させていないでしょうか。
これ以上、理不尽に疲れないために
そこで着目したいのが、違和感です。
違和感は悪いものと思われがちですが、私はそうとは限らないととらえています。
違和感は、何も特別な準備をせずとも、現場から受け取れる貴重なサイン。
相手から思ったとおりの反応が返ってこない。自分の意見が思うように伝わらない。
その気づきこそが、相手と自分との「当たり前」のずれのサインあり、解決すべき問題の根っこへの近道です。
それを「仕方ないね」で済ませてわだかまりを残したまま引きずって効率を落とすのではなく、それでも私たちは、ビジネスを前に進めていかなければなりません。
そもそも、同じ会社に入ったということは、少なくとも現時点では「ここで働きたい」と思った者同士だということは確かなはず。
その前提に立つと、違和感を察知した瞬間にこそ、組織が変わる兆しが見えていると思えてこないでしょうか？
変われ変われと言われても何を変えたらいいのか、の答えがここにありそうです。
空気を読んだりあうんの呼吸でどうにかしようと悩み苦しむ前に、まずはここに着目してみてください。