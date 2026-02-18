「コーヒー、いつ飲むのが正解？」→元グーグルの答えが意外だった

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

あなたは、どんな時にカフェインを摂取しますか？

眠気覚ましや、なんとなく疲れを感じるときに、ついカフェインを摂取したくなる。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

元グーグルがコーヒーを飲むタイミングは意外

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こう書いてある。

カフェインの摂り方がなぜ難しいかといえば、疲労を感じてからではもう遅いからだ。

その時点でもうアデノシンは脳に結合しているから、カフェインを摂っても倦怠感を振り払えない。

大事なことだからもう一度言おう。

疲れを感じてからでは遅い。

いつもエネルギーが急低下する時間帯がいつなのかを調べ（昼食後という人が多い）、その30分前にコーヒー（または好きなカフェイン入り飲料）を飲もう。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

コーヒーは「眠くなってから飲むもの」ではなく、「疲れる前に飲む」べきだと彼らは言う。

自分の集中力が落ちるタイミングを先回りして飲むことで、1日のパフォーマンスは大きく変わる。

カフェインもまた、感覚ではなく設計で使うべき道具なのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）