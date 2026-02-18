「コーヒー、いつ飲むのが正解？」→元グーグルの答えが意外だった
スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
あなたは、どんな時にカフェインを摂取しますか？
眠気覚ましや、なんとなく疲れを感じるときに、ついカフェインを摂取したくなる。
あなたにも、そんな経験はないだろうか？
元グーグルがコーヒーを飲むタイミングは意外
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こう書いてある。
カフェインの摂り方がなぜ難しいかといえば、疲労を感じてからではもう遅いからだ。
その時点でもうアデノシンは脳に結合しているから、カフェインを摂っても倦怠感を振り払えない。
大事なことだからもう一度言おう。
疲れを感じてからでは遅い。
いつもエネルギーが急低下する時間帯がいつなのかを調べ（昼食後という人が多い）、その30分前にコーヒー（または好きなカフェイン入り飲料）を飲もう。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
コーヒーは「眠くなってから飲むもの」ではなく、「疲れる前に飲む」べきだと彼らは言う。
自分の集中力が落ちるタイミングを先回りして飲むことで、1日のパフォーマンスは大きく変わる。
カフェインもまた、感覚ではなく設計で使うべき道具なのだ。
(本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。)