宿敵を破り、王たちの争いを仲裁…「ドイツを作った男」の父・ハインリヒ1世が、ヨーロッパで「抜群のプレゼンス」を築くまで

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第22回

『キリストを刺した「伝説の聖槍」が起こした奇跡…「持ち主」ハインリッヒ1世が“屈辱の休戦協定”を破り、宿敵ハンガリーを下した逆転劇』より続く。

北方の脅威を取り除きたい

ハインリヒは「リアーデの戦い」の大勝利の余勢を駆って、今度は北の国境の画定に動いた。カロリング朝以来、長年にわたって侵略を繰り返していたデンマーク・バイキング（デーン人）の動きを止めるためである。

934年、ハインリヒはライン下流からバルト海に至る交易路にある都市ハイタブ（ヘゼビュー）を拠点にしていたデーン人の小王クヌーバを破り、貢納義務を課し、キリスト教への改宗を迫った。そしてデンマークとシュレズィヒ間に国境塁壁を建造し、ここをバイキングに対する防衛ラインとした。これで北方からの脅威はとりあえずは取り除かれたことになる。

西フランク王国とプルゲントの係争調停に成功

935年6月、セダン近郊のマース河畔で東フランク王ハインリヒ、西フランク王ラウール（前王ロベール1世の娘婿）、ブルグント王ルドルフ2世による三者会談が開かれた。会談の内容は西フランクとブルグントの係争処理であった。つまりハインリヒは調停役として呼ばれたのである。そして彼はここでも粘り強さを発揮し、ラウールとルドルフの対立に終止符を打つことができた。かくしてハインリヒが率いる東フランク王国はヨーロッパにおいて抜群のプレゼンスを有することになったのである。

以上、これらハインリヒの様々な事績は、彼の子供たちにとって莫大な遺産となるはずである。しかし、遺産はこれだけではなかった。

