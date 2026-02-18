「10月が近づいても冷房は18℃」「汗もダラダラ」…肉の上着を身にまとう力士が命がけで過ごす暑い夏

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「だって、肉の上着を着ているようなもんなんだから」

パンツ姿で忘れられないのが、人気大関だった魁皇（現浅香山親方）だ。

近年は猛暑が続き、9月の「秋場所」といっても真夏のような暑さが続く。「暑い、暑いって言ってもさあ、俺たちの方が絶対につらいよ」。そう語るのは、人気力士・遠藤や大栄翔、翔猿らの師匠で、現役時に体重190キロ近くあった元幕内大翔山の追手風親方だ。

真冬でもまわし一つで土俵を務める力士たちはもちろん、多くの親方衆も、10月が近づいても大汗をかき続けている。

力士が過ごす「寒い夏」

冷房の温度設定は、もちろん最低。そこにいるのがお相撲さんだけならいい。問題は帰宅後だ。

人気大関だった元魁皇の浅香山親方と、おかみさんの充子さんは、エアコンを巡ってこんな「バトル」になったことがある。

「いい加減にしてほしいんだよねえ」とおかみさん。親方が握りしめたリモコンの設定温度は18度。親方の言い分は「でもさ、こっちはもう努力できないよ」。すでにパンツ一丁で、これ以上は脱げないというのだ。

「ここから先は、そっちが努力してくれないと」

というわけで、おかみさんがフリースを羽織ったり、毛布をかぶったりして「寒い夏」をしのぐそうだ。

やせれば多少は変わるのだろうが、役員のある親方は「俺たち、だいたい子どもの頃から肥満児だからなあ」。引退後、ダイエットに励んだ浅香山親方には、こんな経験がある。

引退から約4ヵ月後の九州場所。地元の福岡出身の浅香山親方は連夜の宴席で、やせ始めた体が再び大きくなってしまった。部屋の宿舎に帰って座布団に座った瞬間--。

「『バチーン』って音がしたのね。見たら、ベルトのバックルが飛んでいた。地元でやせようとした俺がバカだった」

