【全世界で20億人が感染】トキソプラズマに感染したヒトが持つ「驚くべき性質」…「病気」なのか「個性」なのか？

ヒトへのトキソプラズマ感染

では、ヒトではどうなのだろうか？ トキソプラズマ原虫はヒトにも感染し、その多くは潜在感染であるが、免疫不全となるエイズ患者や免疫抑制剤の服用者、また一部の母子感染による乳児などでは重篤な症状となることがある。トキソプラズマ感染によりドーパミンやテストステロンの量が増加する現象は、ヒトを含む温血動物全体で認められており、ヒトの潜在感染者においてもリスクのある積極的な行動をとる傾向があることが指摘されている。

ヒトを対象とした研究には倫理的な制約があり、被験者の利益になる可能性のない人体実験のようなことはできないため、直接的なメカニズムの解明は難しい。そこで大量観察による統計的な解析で因果関係を推定する疫学と呼ばれる手法が、ヒトの研究では主に用いられるが、そこからはにわかには信じられない、驚くようなデータが得られている。

2018年に発表された米国コロラド大学の研究によれば、感染者は非感染者と比べて失敗を恐れる気持ちが低く、独立して起業する志向性が強いことが報告されている(＊12)。研究チームは5年間にわたりビジネス専攻と生物学専攻の大学生1495名を対象とした調査を行ったが、ビジネス専攻の学生にはトキソプラズマの潜在感染者が、生物学専攻の学生と比べて1.4倍多く、さらに経営管理や起業家精神を専門に選ぶ学生にいたっては、感染者の割合が1.7倍も高かった。

また、起業イベントに参加した社会人197名においても、起業に成功した人の感染率は、そうでない参加者と比べて1.8倍高かった。さらに、過去25年間の世界42ヵ国におけるトキソプラズマ感染と起業実態の国別データを分析すると、トキソプラズマ感染の有病率が高いほど、起業活動や起業志向が高い傾向にあったと報告されている。

また、古くからトキソプラズマ感染による交通事故リスクの増加が指摘されていたが、中にはそれを否定するものもあり、2018年にこれらのデータを包括的に統合して検討するメタ解析が行われた。その結果、トキソプラズマ感染によって事故リスクが性差なく約2倍増加すると結論づけられている(＊13)。

こういった研究結果は一貫した傾向を示しており、トキソプラズマという寄生生物がヒトの行動にも影響を及ぼし、いわば「イケイケ」的な性質を誘発しているということだ。米国スタンフォード大学の神経生理学を専門とするパトリックハウス博士は「Landon Donovan Needs a Cat（ランドン・ドノヴァン［アメリカの元サッカー選手］にはネコが必要だ）」というユニークなタイトルの記事を寄稿している（図1−7）。その中で博士は、トキソプラズマの感染率が高い国には、ブラジル（感染率67%）・アルゼンチン（同52%）・フランス（同45%）・スペイン（同44%）・ドイツ（同43%）などサッカー強豪国が多いことを指摘し、ネコ科動物からのトキソプラズマ感染によって攻撃的なサッカー気質が生まれている可能性を論じている。

一方、こういった傾向とは逆に、トキソプラズマ感染によりネガティブな指向性がヒトに誘導されることも近年問題となっている。疫学的研究であるため、ケースにより様々な報告が混在しているが、総じて言えば、自殺率、統合失調症や双極性障害といった精神・神経症状とトキソプラズマ感染歴との相関を支持する結果が多数を占めている。これはトキソプラズマ感染によって誘導される免疫反応の副作用とする説が出されているが、本書でこれから紹介していくことになる腸内細菌を含めた、体内微生物のバランスを介した新たなメカニズムも提唱されており、今後の研究が俟たれるトピックである。

前述したが、全人類のおよそ3分の1がトキソプラズマに感染していると言われており、その数は全世界で20億人以上ということになる。そして、そのほとんどは無病徴感染で、終生保菌状態で過ごすことになる。つまり、今、あなたの目の前にいる決断力と積極性を持った魅力的な人物は、トキソプラズマに感染しているのかもしれない。その人格は、感染の影響が表れているだけなのか、それともその人の個性なのか？

人は生まれながらの生得的な遺伝子に基づいた「個性」を持つ。しかし、その「個性」は、その人の成長過程の環境や経験の影響を少なからず受け、後天的に変化することもある。感染による「個性」の変化が、当事者にとってプラスに働き、社会における成功につながったとして、それは「病気」なのだろうか？ トキソプラズマ感染は、後天的な「経験」の一種で、単にそれにより個性が変化しただけではないのか？ 我々は自己の意思で自分の行動を決めていると思っているが、その「自己」とはいったい何なのかが問われているのだ。トキソプラズマ感染は、宿主と寄生者の両方にとって、保有するDNA情報をより効率的に子孫に伝達できるような性質を生じさせている可能性を持っており、両者が一体となることで、より環境に適応した生命体へと変化しているようにも見える。

こういった2つの生き物が出会い、新たな形質を持った生き物として生態的な位置を獲得する現象は「延長された表現型」と形容される。生得的に持っている遺伝情報から生じる性質だけでなく、そこに他の生物が持っている遺伝情報が加わることにより、表現型、つまり見た目や生態や個性などが変化するのである。そして、そういった生命現象は、一般に思われているよりはるかに広範囲で、はるかに深化した形で、私たちの生命とその進化を支えている。トキソプラズマ感染による宿主の行動変化は、そのほんの序章に過ぎないのである。

