《硫黄島に行くとわたしが死にそうだ》《あの戦争を恨みます》硫黄島からの生還者たちの記憶

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

硫黄島に行くと死にそうだ

島民軍属の生還者の中には戦場の記憶を語った者もいれば、生涯、沈黙を貫いた者もいた。

1994年5月4日付産経新聞朝刊の記事「50年ぶりの墓参 思いさまざま旧硫黄島民（2）玉砕覚悟で残されて」によると、静岡県清水市（当時）に住む元島民軍属の浅沼国三郎（75歳）は、生涯を通じて口をつぐんだ一人だったようだ。

〈二十年二月、米軍が上陸。すさまじい戦闘が繰り広げられた。「その時は生きるか死ぬかは考えても仕方がないこと、自然まかせだった」という。しかし、それ以上は「明かすことができないよ、死ぬまで」と口をつぐんだ〉

記事の後段では、浅沼が戦後、何度か墓参事業への参加を誘われながらも一度も硫黄島に渡ろうとしなかったことにも触れている。

〈硫黄島はわたしのふるさと。でも悲しいから行きたくない。小さいころから知っているみんなが八十人も死んだ。悲しいよ。（中略）もう忘れたい。硫黄島に行くとわたしが死にそうだ。自分の身がもたないよ〉

硫黄島は極限の戦場だった。なかでも、戦う訓練を受けていない非戦闘員である島民たちは、さらに過酷な状況に追い込まれていた。この記事から分かるのは、浅沼は、死ぬまで明かすことができないほどの体験をしていたということだ。

語り部がいないから、歴史に残らない。硫黄島と同時期の大戦末期に繰り広げられた沖縄戦では、多数の県民が戦闘に巻き込まれていった。しかし、その数は硫黄島とは比べものにはならなかった。40万人以上に上った。だから語り部となった県民も多く、地獄のような沖縄戦の戦禍が歴史に刻まれることになった。硫黄島戦の生還者は10人とされ、その中には浅沼のように生涯、口をつぐんだ人もいただろう。こうした実情が「島民の戦い」を歴史の陰に追いやってしまったのだ。

語り出した島民軍属

一方で、長らく沈黙を守ってきたものの、近年になって語り始めた元島民軍属もいた。硫黄島戦当時20歳だった須藤章だ。新聞各紙を調べると、須藤の証言は2006年12月以降、少なくとも6回、取り上げられていた。

2006年12月といえば、硫黄島戦を日本側守備隊の視点から描いた、クリント・イーストウッド監督の映画「硫黄島からの手紙」が日本で公開された時期だ。読売新聞の同年12月20日付の記事には、須藤が戦禍の記憶を語る決心をした理由が記されていた。

〈話題の映画「硫黄島からの手紙」を見て、「子供たちに本当のことを話し、後世に伝えよう」と考え、これまで一度も公で話さなかった貴重な体験を披露する決心をした〉

当時、須藤は82歳だった。記事には、須藤が神奈川県横須賀市の小学校で講演を行う予定であることも伝えられていた。〈暗い体験のため、これまで多くを語ることはなかったが、映画の影響と知人の市議の仲介で児童に話すことにした〉と記事には記されていた。

上映時間が2時間21分の同作品は、硫黄島戦の悲惨さを描いた内容だったが、島民軍属の悲劇については触れられていなかった。そうしたことが、須藤に語る決心を促したのかもしれない。この3年後の2009年6月12日付の毎日新聞には、次のような記述があった。〈地獄の記憶をほとんど語ることがなかった須藤さんは「哀れで、みじめ。あの戦争を恨みます」と声を震わせた〉。これらの記事で伝えられた〈地獄の記憶〉をつなぎ合わせ、彼の激戦地での足跡をたどってみた。

水平線に山が現れた

1944年7月。本土への最後の疎開船が発った後、軍属として残された須藤に軍から与えられた仕事は野菜づくりだった。須藤は父の農業を手伝う中で耕作の技術を身につけていた。作物生産は将兵たちの食料にするためだった。しかし、日本側守備隊が「定期便」と呼ぶほど頻繁に飛来する米軍機の空襲により、秋ごろになると農作業は中止となった。手塩にかけて耕した農地も爆撃されたためだ。

作業がなくなった須藤は軍の幹部に「本土に引き揚げさせてくれ」と何度も訴えた。しかし、認められず、新たな担当として「炊事係」の仕事を与えられた。

そして、運命の1945年2月を迎えた。〈水平線に山が現れた〉。そう思うほど、数多くの敵艦が硫黄島沖に集結した。上陸作戦を前にした徹底的な艦砲射撃が始まった。須藤が拠点としたのは摺鉢山の麓に築かれた地下壕だった。その中で、熾烈な砲爆撃に晒され、恐怖と隣り合わせの日々が始まった。

