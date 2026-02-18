目の前で仲間が手榴弾で自決…硫黄島で何が起きていたのか「死よりも苦しい生」の実態

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

死よりもなお苦しい生

2月16日から3日間にわたる徹底的な砲爆撃の末、ついに地上戦が始まった。2月19日朝、米軍部隊が大挙して海岸から上陸。日本側守備隊は島全体に構築した総延長18キロメートルの地下壕を駆使して迎え撃った。このとき、通信部隊が本土に向けて送った電報には、次の言葉が記されていた。

〈本戦闘ノ特色ハ 敵ハ地上ニ在リテ 友軍ハ地下ニ在リ〉

陸海軍2万3000人を率いた最高指揮官・栗林忠道中将が目指したのは防衛戦ではなかった。一日でも長く敵の本土侵攻を食い止めるための持久戦だった。そのため、守備隊の兵士たちは地下壕に潜みながら、ゲリラ戦を展開した。川のない渇水状態の硫黄島での持久戦。壕の中は火山活動による地熱で、まるで蒸し風呂のようだった。兵士たちは、喉の渇きを耐えながら戦うという、“死よりも苦しい生”を強いられた。

米軍の兵士の多くは日没前には進撃を止め、拠点に戻った。戦場には、敵兵が食べ残した食糧が放置された。夜になるたびに、須藤は5、6人で地上に出て敵の残飯を拾い集めた。「ネズミの生活だ」と惨めに思いながら、地上の汚水をすすった。

「あんちゃん……」と背後から

地上戦に巻き込まれた男性島民103人の中には、須藤の2歳年下の弟・雄三もいた。雄三は別の部隊に配属されたため、兄弟は離れ離れとなっていた。

兄弟が再会したのは、米軍上陸から数日経った夜のことだった。敵の攻撃がやみ、須藤が外の風に当たろうと壕の外に出たときのことだ。

背後から「あんちゃん……」という声が聞こえた。振り返ると、そこには弟が立っていた。砲弾がうなりながら飛び交う中、どうやってここまで来たのか。須藤は驚いた。

雄三は、こう続けた。

「あんちゃん。敵に斬り込みに行ってこい、帰ってくるなって、洞窟から出された。でも、ぼくらには手榴弾の一つもないんだよ。食料も何もない。もう終わりだよ……」

悲痛な表情でそう語る雄三に、須藤は何も言葉をかけることができなかった。そして、雄三は茂みの中へと姿を消していった。それが、兄弟の永遠の別れとなった。

なぜ弟に「がんばろうね」の一言もかけてあげられなかったのか──。

その後悔を、須藤は生涯背負うことになった。

目の前で仲間が自決

硫黄島守備隊の組織的戦闘は、地上戦37日目の3月26日に終わりを迎えた。

しかし、この時点ではまだ、大勢の将兵が島内の地下壕に散らばり、身を潜めていた。硫黄島は首都・東京の一部だ。本土の軍部が見捨てるはずはない。兵士たちは、そう信じていた。本土からの援軍の到着を待って耐える者、栗林中将の「一日でも長く抵抗せよ」という厳命を胸に、地下壕にこもり続ける者。さまざまな思いを抱えながら、彼らはなおも生き延びようとしていた。

須藤もその一人だった。彼が身を隠していた壕には、負傷して動けなくなった兵士たちが何人もいた。動けない負傷兵たちは、仲間から「苦しまないで自殺しろ」と促されていた。あるとき、壕内で数メートル先にいた負傷兵が、手榴弾で自決した。須藤は猛烈な爆風を浴び、破片が眉間と左腕に突き刺さった。破片は戦後も体内に残り続けた。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

