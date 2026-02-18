¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊÌ¤ÎÀ¸¤Êª¤À¤Ã¤¿¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬¡¢ºÙË¦¤Î¡Ö»à¡×¤ò»Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë!?¡¡Êì·Ï°äÅÁ¤ÎÆæ¤Ë¤âÇ÷¤ë
¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡½¡½¡×¡ÖºÙË¦Æâ¤ò2ËÜÂ¤ÇÊâ¤¯¤â¤Î¤¬¤¤¤ë!?¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ì¿¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡ÖºÙË¦¡×¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤¬º£¡ÖÌ¿¡×¤ò²òÌÀÃæ¡£2025Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â²¸·Ã¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Î½ñÀÒ²½¡ØÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ¿¤ÎÈëÌ©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
『世界初の「ミトコンドリア移植手術」で命を救われた少女──最先端研究でわかった驚きのレスキュー能力!』より続く。
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤âºÙË¦»à¤â»Ê¤ë¡Ö±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬À¸Ì¿³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬»ºÀ¸¤¹¤ëATP¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏºÙË¦¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ºÙË¦¤Î¡Ö»à¡×¤¹¤é¤â»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¿§¤òÀÖ³ì¿§¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÊª¼Á¡¢¡Ö¥·¥È¥¯¥í¥àc¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤¹¤È¡¢ºÙË¦Æâ¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Ï¢º¿Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò·Ð¤ÆºÙË¦¤Î¼«»à¡Ö¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¤È¤Ï¡¢¸ÄÂÎ¤ò¤è¤ê¤è¤¤¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÇ½Æ°Åª¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ëºÙË¦¤Î»à¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÂÎ¤Ï¤ª¤è¤½40Ãû¸Ä¤ÎºÙË¦¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊ¬Îö¥¨¥é¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿ºÙË¦¤ä¡¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿ºÙË¦¤¬Æü¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºÙË¦¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤¿¤á¡¢ºÙË¦¼«¤é¤¬»à¤òÁª¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÌÌ¾¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤¿ºÙË¦»à¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¤¬Í¶Æ³¤µ¤ì¤ë·ÐÏ©¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤¹¡Ö¥·¥È¥¯¥í¥àc¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë·ÐÏ©¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Î¡Ö¥¢¥Ý¡ÊÎ¥¤ì¤Æ¡Ë¡×¤È¡Ö¥È¡¼¥·¥¹¡ÊÍî¤Á¤ë¡Ë¡×¤Ç¡¢¡Ö¸Ï¤ìÍÕ¤Ê¤É¤¬ÌÚ¤«¤éÍî¤Á¤ëÍÍ»Ò¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«»íÅª¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊÌ¤ÎÀ¸¤Êª¤À¤Ã¤¿Â¸ºß¤¬¡¢Ä¹¤¤¶¦À¸À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¤Ï½É¼ç¤ÎÀ¸»à¤Þ¤Ç¤âº¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÏÃ±¤Ê¤ëºÙË¦Æâ¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡Ö±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àº»Ò¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¼õÀº¸å¤ËËõ»¦¤µ¤ì¤ë!?
¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡¦¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ò¤¤¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ä¤È¡¢ÊìÊý¤Î·ÏÉè¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ª¤è¤½16ËüÇ¯Á°¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤È¤¢¤ë½¸ÃÄ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤³¤È¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤Î¸¦µæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÍÎà¤ÎÁÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î½÷À¤ò¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡¦¥¤¥Ö¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¼¡¢ÊìÊý¤ÎÀèÁÄ¤À¤±¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¡×¤È¡ÖÊì·Ï°äÅÁ¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡ü¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA
¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20²¯Ç¯Á°¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤È¶¦À¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊÌ¤ÎÈùÀ¸Êª¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎDNA¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¤¤¤Þ¤â¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÆâÉô¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÊÌ¤ÎÀ¸¤Êª¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡üÊì·Ï°äÅÁ
Êì¿Æ¤ÎÍñ»Ò¤ËÉã¿Æ¤ÎÀº»Ò¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¼õÀºÍñ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¡¢Î¾¿Æ¤«¤éÈ¾Ê¬¤º¤ÄDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢Íñ»Ò¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¤ß¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Àº»Ò¤Î¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢ÊìÊý¤Î·ÏÉè¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡¦¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¼¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤ÏÊìÊý¤Î¤â¤Î¤·¤«¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡ÖÀº»Ò¤Ë¤Ï¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀº»Ò¤Ë¤â¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº»ÒÆ±»Î¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿¬Èø¤ÎÉôÊ¬¤¬¤»¤ï¤·¤Ê¤¯Æ°¤¤¤Æ±Ë¤°ÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬»ºÀ¸¤¹¤ëATP¤¬ÂçÎÌ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·²ÇÏÂç³ØÀ¸ÂÎÄ´Àá¸¦µæ½ê¤Îº´Æ£ÈþÍ³µª¶µ¼ø¤«¤éÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÀþÃî¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀþÃî¤Ï¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¼ç¤ËÅÚ¾í¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Ï1¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¸Êª¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼Â¸³Æ°Êª¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢»ô°é¤¬ÍÆ°×¤ÇÀ¤Âå¸òÂå¤¬Áá¤¤¤³¤È¡¢°äÅÁ»ÒÁàºî¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÎ¤¬Æ©ÌÀ¤Ç´Ñ»¡¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤ò¤ª¤è¤½40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤ò¿Í´Ö¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀþÃî¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÊì·Ï°äÅÁ¤Ç¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÀþÃî¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢Àº»Ò¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤¬¼õÀº¸å¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀº»Ò¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ª¥¿¥Þ¥¸¥ã¥¯¥·¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¿¬Èø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¼õÀº»þ¤Ë¤ÏÀº»Ò¤ÎÆ¬Éô¡ÊÉã¿Æ¤ÎDNA¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡Ë¤À¤±¤¬Íñ»Ò¤ËÆþ¤ê¡¢¿¬Èø¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢Àº»Ò¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤¬¼õÀºÍñ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¤Î¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤´Ñ»¡¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¼Â¸³Æ°Êª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ø¤á¤º¤é¤·¤¯¡¢Àº»Ò¤Î¿¬Èø¤¬Íñ»Ò¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤À¸¤Êª¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥Ò¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¾ì¹ç¡¢Àº»Ò¤Ï¿¬Èø¤´¤ÈÍñ»Ò¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢½é´ü¸¦µæ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡ÖÀº»Ò¤Î¿¬Èø¤¬Íñ»Ò¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤ì¤¬À¸¤Êª¤Ë¶¦ÄÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡ÄÆ±¤¸Ó®ÆýÎà¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¡¢Àº»Ò¤Î¿¬Èø¤È°ì½ï¤Ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤âÍñ»Ò¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÉãÊý¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Ï·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÓ®ÆýÎà¤ò»È¤Ã¤¿Àè¹Ô¸¦µæ¤Ç¡¢Íñ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿ÉãÊý¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬¡¢¤½¤Î¸å¾Ã¼º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿¸¦µæ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢ÀþÃî¤ò»È¤Ã¤ÆÀº»ÒÍ³Íè¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬Íñ»Ò¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼õÀºÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉãÊý¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤â°ì»þÅª¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õÀºÍñ¤¬Ê¬Îö¤·¤Æ2¤Ä¡¢4¤Ä¡¢8¤Ä¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¤ò¡Ö¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¡×¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2016Ç¯¤ËÂç¶ùÎÉÅµ¤µ¤ó¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÙË¦µ¡Ç½¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËºÙË¦Æâ¤ÎÊª¼Á¤òÊ¬²ò¤·¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥´¥½¡¼¥à¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎËì¹½Â¤¤¬¸½¤ì¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥ê¥½¥½¡¼¥à¤È¤¤¤¦Ê¬²ò´ï´±¤Ë±¿¤ó¤ÇÊ¬²ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÉã¿ÆÍ³Íè¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡Ä¡Ä¤³¤Î¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê²Ê³Ø»¨»ï¡ØScience¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¼õÀºÍñ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿¢Êª¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡ÖÉãÊý¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Î¤ß¤¬°äÅÁ¤¹¤ë¡×¼ï¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éã¤«Êì¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤·¤«°äÅÁ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¸ÊªÁ´ÂÎ¤Ë¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢DNA¤Î·Ñ¾µ¤ÏÊÒÊý¤Ë¸ÂÄê¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Ê²½Åª°µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íñ»Ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÉã¿Æ¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏDNA¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Àº»Ò¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÆ±¾ðÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÙË¦ÆâÀ¤³¦¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¡ÖÌ¿¤ÎÀµÂÎ¡×¤Î²òÌÀ¤Ø¤ÈÃµµá¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÉÂµ¤¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤ä¡ÖºÇ¿·¼£ÎÅ¡×¤Ê¤É¤Þ¤Ç¡ØÌ¿¤È¤Ï²¿¤«? ¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÃíÌÜ¤Î¡ÖºÙË¦¡×¡Ä¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ð¤«¤ê¤«¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë²òÌÀ¡ª
