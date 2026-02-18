【日本のインフラの現実】市区町村の橋はどうなっているか…「損傷度合い」からわかること

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

地域の橋で起きていること

橋の健康度や維持管理体制は、都道府県・政令指定都市・市区町村と身近になるほど低い評価結果となりました。

橋は、コンクリート製、鋼製などの材料、アーチ橋、トラス橋、桁橋、吊り橋など構造形式、桁などの上部構造、橋脚などの下部構造、桁や橋の境にある支承や伸縮継手などの部位、などを組み合わせたさまざまなタイプのものがあり、劣化の仕方もこれらの特徴の組み合わせによってさまざまですが、橋の置かれた環境とも密接に関係します。

図表1-25は、1巡目の点検において市区町村管理の橋の健康度の指標のうち損傷度を3段階（上位25％、中位50％、下位25％）に分類し、市町村別に示したものです（上位の市町村を称賛し、下位の市町村を糾弾するためのものではありません）。

道路管理者は自身の自治体がどのような状況にあるかを自覚し、上位であればそれを継続すること、下位であれば何が原因でそのような状況にあるかを分析し、次の点検結果においては改善されるよう、努力することが重要です。情報を公表することで、結果を真摯に受け止め、改善しようとする自治体も多数見受けられ、効果として表れています。

このような健康診断結果は各施設に対する全体的な傾向を示したもので、結果が良好だからといってまったく問題がないということではありません。たとえば、下水道施設については2024年度評価でB→でしたが、八潮の大規模な道路陥没事故が起きてしまったわけです。

インフラメンテナンスに携わる研究者・技術者は各施設の健康診断結果を客観的に受け止め、インフラの健康度と維持管理体制がより良くなるよう不断の努力を積み重ねる必要があるように思います。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態