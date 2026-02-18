『VIVANT』続編の期待と不安…「製作費20億円の回収は不可能」と言われるワケ

社会現象になったドラマが帰ってくる

2023年夏に、ドラマ界の話題を独り占めした作品がある。国民的俳優・堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』（TBS系）だ。初回放送まで詳細なストーリーや役柄を明かさないという徹底した秘密主義、モンゴルを舞台にした壮大なスケール感、そして息つく暇もなく張り巡らされた謎や伏線の数々。

視聴者は画面に釘付けになり、SNSでは毎週のように考察合戦が繰り広げられた。1話こそ平均世帯視聴率は11.5％（ビデオリサーチ社調べ、関東地区）に留まったものの、話数を重ねるごとに数字を上げていき、最終回では19.6％の高視聴率を記録。

また、普段はテレビドラマを見ない層にも注目は広がって『TVer』での再生回数記録を塗り替えるなど、まさに社会現象と呼ぶにふさわしい熱狂を生み出した。

主演の堺雅人をはじめ、阿部寛、二階堂ふみ、役所広司、松坂桃李、二宮和也、濱田岳、竜星涼といった日本トップクラスの大物キャストが出演した同作は、堺演じる商社マン・乃木憂助が誤送金された巨額資金を追って海外へ出発するところからスタート。当初は企業ドラマから海外サスペンスになっていく話かと思いきや、ついには警視庁公安部による諜報戦へと変貌していくという、過去に類を見ないジャンルレスなドラマだった。

異例すぎる2クール連続放送

そんな人気と話題を集めた『VIVANT』の待望となる続編が約３年の時を経て、今夏から放送されることが決定。しかも、近年のテレビドラマ界では異例となる“２クール連続放送”という壮大な作品になることも明らかになっている。

また、TBSはドラマ放送開始の約１年前から大規模なプロモーションを展開するなど、作品を猛プッシュ。その本気度に業界内は騒然としている。

果たして『VIVANT』は再び成功を収めることができるのか。あるいは、その野心的な試みは大きなリスクを伴い、失敗に終わってしまうのか。

他局のドラマプロデューサー、制作会社スタッフ、脚本家、そしてドラマライターといった業界の最前線で活躍する関係者の証言を元に、その前評判と成功の行方を分析する。

20億円ともいわれる製作費の回収が不可能？

「近年ここまでのプロモーションを仕掛けるドラマを見たことがありませんね」

そう語るのは、在京キー局で数々のドラマを手がけてきた現役プロデューサーのA氏だ。彼はTBSが『VIVANT』続編にかける前代未聞の宣伝戦略に驚きつつ、不安要素も述べた。

「連ドラのプロモーションが本格化するのは放送開始の１〜２か月前が相場。しかしながら、TBSは放送の1年以上前の2025年６月に堺さんが情報番組に生出演する形で続編決定を発表。これを皮切りに、公式SNSではロケ地に関する投稿をアップしてファンの考察合戦を誘発。

また、2025年10月にはNHKの情報番組『あさイチ』に出演した堺さんが『VIVANT』撮影の裏話を語るという異例の“局またぎ宣伝”とも取れるリップサービスも披露。TBSの本気度をひしひしと感じましたが、正直煽りすぎなのでは……と心配もしています」

そんなＡ氏が不安視するのは、収益面でのマイナスだ。

「前作は1話あたりの制作費が1億円で、全10話で約10億円という予算が投じられたと言われています。他の民放ドラマであれば3000万円あればよいほうですから、超破格の予算ですよ。とはいえ、あれだけのヒット作になったのだからウハウハになったのかと思いきや、監督の福澤克雄さんが“大赤字だった”と漏らしており、スポンサー収入やグッズ収益だけで予算を回収するのは不可能だったそうなんです」

Netflixでの世界配信が大コケ

A氏は続ける。

「起死回生の一手として、TBSは世界190以上の国と地域に向けてNetflixでの世界配信に踏み切りましたが、ランキングでトップ10入りしたのは台湾でのわずか１週間のみ。大コケをしてしまい、海外でのリメイク権やフォーマット権の売却には至らなかった。かつて『JIN-仁-』（TBS）がヨーロッパ各国や韓国で放映権が売れて黒字を叩き出すなど、前例があったのですが、それに続けなかったのです。

おまけに重厚でシリアスなドラマだったので、キャラクターグッズなどの“推しビジネス”にも繋がらなかった。しいていえば「別班」をイメージした猫のキャラクター・ヴィヴァンちゃんや作中の登場人物・ドラムのグッズはそこそこ人気があったようですが、収益には貢献できなかった。

そんな背景がありつつ、続編では新たにアゼルバイジャン共和国でのロケに加え、さらなるサプライズ撮影も予定されており、制作費はさらにプラスされて15〜20億円規模に達すると言われている。

テレビCMの収益が厳しくなっている昨今、国内だけで儲けるのはほぼ不可能。視聴率を稼いで話題になったとしても“失敗作”に終わるのではないか？」

“高視聴率を記録しても赤字になる”というまさかの事態が起きる可能性もあるようだ。

海外でヒットしなかった理由

海外でヒットしなかった理由をドラマ制作会社でディレクターを務めるB氏に聞いた。

「『VIVANT』のストーリーが、あまりにも日本の視聴者に向けたものだったからですね。陸上自衛隊の秘密組織『別班』という設定やテロリスト組織との複雑な関係性は日本人にとっては興味深いテーマでしたし、先が読めない展開を加速させる要素になっていましたが、テロの危機にさらされている国々の視聴者にとっては不快でしかなく、嫌悪感を抱かせてしまった。それが一番の理由でしょう。

もちろん、海外ドラマにもテロリストを題材にした作品はありますが、彼らを“許してはならない悪い存在”として描いている。

ところが、『VIVANT』では私腹を肥やすためではなく復讐を実行する偽善的なポジションで描かれていた。日本のドラマでは“知られざる事情”を抱える人物の存在はストーリーに深みを与えますが、これが海外ドラマ視聴者に刺さらなかったのだと思います」

また、海外ドラマにも精通する映画ライターのＣ氏からはこのような指摘もあった。

「日本的な“家族愛”の切なさが伝わりきらなかった気がしています。親の愛を知らずに育った乃木が、実の父である役所広司さん演じるベキと対峙するシーン、二宮和也さん演じる義理の弟・ノコルと会話するシーンは、家族への思いと任務との間で葛藤する姿を描いた名場面だと個人的には思いました。

しかし、日本の古き良き“家族愛”がベースになっているので、欧米人にはやや感情移入しづらく、感動シーンが薄く映ったのかもしれません。

他にも、堺さんや役所さんを中心に、セリフよりも重々しい表情や目線の動きで演技するシーンが多々あった。確かにインパクトはありましたし、俳優としての技量の高さを感じましたが「大事な場面なのにリアリティが薄れてしまった」と海外出身の友人が話していました」

日本のドラマと海外作品の違いが、評価を大きく二分させてしまったようだ。

後編記事『「カリスマ監督への依存」「生成AIの導入」…『VIVANT』続編の不安要素はこんなにある』では、引き続き『VIVANT』続編に対する業界関係者の声をお届けします。

