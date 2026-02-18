鵜飼が衝撃の場外弾

中日の5年目・鵜飼航丞外野手が17日、DeNAとの練習試合（宜野湾）で場外への特大弾を放った。ブレークを予感させる大砲候補の一撃に、「マジで覚醒あるやろこれ」「どこまで飛ばすねん」とファンから声があがった。

1点リードの3回無死、2番手・山崎福也投手が投じた真ん中付近のフォークを捉えると打球は左翼席を越え、場外へと消えていった。左翼手も途中で打球を追うのを諦める“打った瞬間弾”に、球場はどよめきに包まれた。

現在、中日の外野陣はレギュラー争いが最も熾烈なポジションの一つ。26歳の鵜飼は昨季、1軍で30試合に出場したものの、打率.189、本塁打ゼロという悔しい結果に終わっていた。細川成也外野手、上林誠知外野手ら高い壁が立ちはだかる中、持ち味の長打力で強烈なアピールを見せた。

覚醒を予感させる衝撃弾にSNSでは「今年もしかしてえぐい？」「音やばい、ボールかち割ってそう」「ブレイクしそう」「鵜飼マジで良いな」と期待のコメントが並んだ。未完の大器は、ロマン砲の名を返上することができるのか。（Full-Count編集部）