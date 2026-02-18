松本憲明さん推奨…球速アップに欠かせぬ「ヒップヒンジ」作るドリル

理想の投球フォームを作り上げるうえで、欠かせないのが股関節を蝶番（ヒンジ）のように使う動き。だが、小学校低学年の子どもたちが一連の投球動作で習得するのはなかなか難しい。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、イスを使った投球ドリルを推奨している。

球速を上げるには、体重移動の際に「ヒップヒンジ」の形を作ることが重要になる。お尻を後ろに突き出しながら、股関節をヒンジのように折り畳み、腹部と前ももを近づけていく動作で、下半身の力を余すことなくボールに伝えることが可能になる。

まず、イスを用意する。高さは膝と同じくらいが望ましい。選手はグラブとボールを持ち、イスから半足分程度前に立って腰掛ける。力を抜いて座るように心がけたい。膝を前に出して座ると、太ももの前部分に力が入ってしまうので要注意だ。

次に膝を動かさず、お尻を上げて「ヒップヒンジ」の体勢にしたところで投げていく。立ち上がる時に体を前に出さないようにする。前に出るとつま先に体重になり、かかとが浮いてしまう。インステップを誘発する可能性もあるので、こちらも注意したい。

股関節を曲げた「ヒンジポジション」ができることで球速もコントロールも「どんどん上がっていきます」と松本さん。ちょっとした工夫で投球が変わる。日々の練習に取り入れたいドリルだ。（First-Pitch編集部）