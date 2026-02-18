大企業社員や公務員は守られ、「普通の会社員」だけが負担増…高市政権の「高額療養費」改正案が不公平すぎる

高市圧勝の選挙結果をうけて、いよいよ「高額療養費の自己負担上限引き上げ」が現実味を帯びてきた。2027年の改正案では年収700万円の会社員の場合、自己負担上限は約月11万円とおよそ3割以上もの引き上げとなる。

一方で住民税非課税世帯についてはわずか4％増とほぼ据え置き。70歳以上の高齢者に限定した優遇も温存され、実質的に「現役世代、とりわけ現役の労働者層」に負担が集中する構図となっている。

石破政権下では一度見送られたものの、高市政権は「2年ごとの見直し」を掲げており、将来的に上限額がさらに引き上げられる可能性も否定できない。

若者に熱烈に支持される高市政権だが、自民党の高齢者ウケ志向は何も変わっていない。そして引き上げに賛成、反対ばかりが取り沙汰されるが、その前に整理しなければいけない問題も見逃されている。

大企業社員や官僚は「高額療養費引き上げ」の苦しみと無縁

これには、近年のマイナンバーカードの普及も関係している。所得区分の確認が容易になったことで、自動的に支払い上限額が窓口負担に適応されることとなった。

事前・事後の申請や償還という手間がなくなったのは利便性の向上ではあるが、同時にコスト感覚は働きにくくなり、医師の勧めるままに手術や薬剤処方を受けがちだ。

高齢者にとっては18000円と思っていた薬剤が、実際には十数万円の価格であり、その請求書は働く世代に送られている――というのは例え話では済まない。

さらに、大企業の健康保険組合や公務員共済には、高額療養費と同様の仕組みで所得区分に関係なく自己負担を2万5000円程度に抑える「付加給付」があり、これもまた限られた医療リソースの乱用を助長している。現場からはほとんど医療費を意識せずに高額薬剤を受け取っていくという声も聞こえてくる。

大企業の付加給付は各保険者の財源の範囲内で行われている一方で、公務員共済は税による支えもあるため財源制約はより緩くなる。こうした制度の加入者は、働く世代に偏重した高額療養費の引き上げとは無縁であるため、官僚や経済界から強い反発が起きにくい構造になっている。

高齢者医療にもメスを入れるべき

すでに1割負担の高齢者が安価で利用する湿布や保湿薬など低価値医療に対する制度批判は高まっており、前回の衆議院選挙では窓口負担原則3割の声が支持を拡大した。

こうした中、もちろん一概に言えないのは前提としても、平均寿命より長く生きた者への高額手術や、寝たきり高齢者に対する延命治療に対し、働く世代が拠出する社会保険料や税負担で支え続ける社会のありかたの是非が、世論の中で問われ始めている。

そもそも医療にはお金がかかるものであり、現場の担い手や薬剤供給体制など限りある医療リソースを適切に分配するという観点でも、ある程度のコスト感が働く制度設計のほうが健全だ。

高齢だからという理由だけで「気軽に受診できる」必然性はなく、非課税世帯であろうとなかろうと医療というサービスを利用するかどうかは、現役世代と同様に必要性と負担のバランスを考えて判断されるべきだ。

所得格差の是正や再分配は、すでに負担の累進性という形で税や社会保険料の徴収時点で行われている。所得の大きい働く世代はより多くの社会保険料を支払っており、その中から少なからぬ金額が高齢者医療費へと拠出されている。

そうであるならば、医療利用の段階で年齢によって自己負担を大きく変える合理性は乏しい。年齢そのものは経済力を直接示す指標ではなく、ある程度まとまった資産を保有する高齢者も多い。確かに高齢者の疾病リスクは高いが、働く世代もまた結婚・子育て・住居取得といった医療以外に背負う負担は大きいのだ。

このように整理すると、高額療養費制度の中で70歳以上に限定された外来特例は、高額薬剤に関しては適応外とする、あるいは年齢区分そのものを廃止することが、働く世代に対する支払い上限額引き上げよりも優先して取り組むべき課題のはずだ。

医療制度の年齢区分の問題にさらに踏み込むなら、高額療養費制度だけでなく1〜3割の窓口負担も含め、年齢に関係なく、重い疾患のある人や低資産・低所得者に限定した福祉として制度を再編することが望ましいのではないだろうか。

社会保障改革を訴える政党が急伸するも…

今回の選挙では、社会保障の現状維持を掲げてきた旧立憲民主党・日本共産党・社会民主党といった「戦後リベラル」勢力が退潮。一方で、社会保障改革を前面に出した日本維新の会、国民民主党、参政党、チームみらいが議席を伸ばした。

しかし同時に自由民主党、旧公明党といった社会保障の既得権構造を維持し、国民負担を増加させつづけてきたいわば「現実派リベラル」勢力が国会内で過去最大となった。

すでに現場では人手も薬剤も不足し、医療供給体制の崩壊が始まっている。それでもなおやみくもに制度を延命するならば、働く世代の負担はかつてないほど重くなるだろう。

（図）令和７年 第６回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会

こうした医療制度は厚労省だけでなく、業界団体である医師会や、当事者左派団体である中央社会保障推進協議会など、与野党の両面から支えられてきた岩盤制度だった。この構図に、与党で閣僚入りをうかがう維新、野党で存在感を示した国民・参政・チームみらいがどのように楔を打ち込むか。

有権者は、投票したら信じて任せるだけの政党ファンであってはならない。投票した責任をもって監視し、必要なら批判も辞さない「ものいう支持者」であるべきだ。

