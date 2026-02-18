最古の弔いの風習である「風葬」が、日本にまだ残っていた

5年前に刊行した前著『土葬の村』で、日本にまだ土葬の風習が残っていることを明らかにしたが、今回、新刊『日本の自然葬』では、なんとこの国に、最古の弔いの風習である風葬が現存していることを突き止めた。

昨今、死んだら自然に還りたい、そう願う人が増えている。そして、それは当然の感情だと思う。99％以上、つまりほぼ日本人全員が火葬される現状のほうがおかしいのだ。

『日本の自然葬』では、風葬、土葬といった伝統的な自然葬から、1990年代に始まった散骨、樹木葬、最近生まれたばかりの循環葬までを取り上げた。

その中から今回は、沖縄の孤島、粟国島の風葬を紹介しよう。

※本記事は『日本の自然葬』（講談社現代新書）から抜粋・編集したものです。

粟国島へ

生命力みなぎる粟国島(あぐにじま)の年長けた神女が、怒ったような形相で言い放った。

「あの墓にはまだ1件、残ってるんだよ！」

あの墓とは沖縄の孤島、粟国島の風葬墓所のことである。神女は粟国島に伝わる風葬のしきたりに詳しかった。彼女の言う「墓にはまだ1件、残ってる」とは、風化中の遺体が、現在もまだ1件残っているという意味である。

そんなことがあるのだろうか。一瞬耳を疑った。日本国中で消滅したと思われた風葬に、まだ進行中のものがある。

風葬とは、遺体が風化して朽ちるまで室内や庭などに放置する、自然葬の1つだ。

2025年8月23日、お盆過ぎの真夏日、那覇の泊港(とまりこう)から北西へフェリーでおよそ2時間、琉球孤島の粟国島に着いた。旅の目的は、粟国島に残る風葬墓所を訪ねることだった。最初に会った神がかりの老女をTさんという。80代のTさんは、ヤガン折目(うゆみ)という山から神を迎える粟国島最大の祭祀で、神に仕える女性、ノロ（祝女(かんなぎ)）を務めたこともある。沖縄、奄美群島に多い職業的な民間霊媒師のユタではない。しかし葬儀においては、ユタとノロを合わせたシャーマン的な存在で、死者の言葉を親族に伝え、死者をあの世へ送る役割をする。普段は島で暮らす一般的な女性の1人で、民宿の女将をしている。

彼女によれば、粟国島で現在、風葬中の遺体は、約5年前、沖縄本島の那覇で死亡した90歳すぎの男性という。老人は生前から火葬されるのは絶対嫌だと言い、死んだら生まれ故郷である粟国島の風葬墓所に眠りたいと遺言していた。

遺体はチャーター船を借りて粟国島に搬送された。5年前ということは、すでに亡骸は朽ち、白骨化していることだろう。あとは、遺族が墓所に安置された棺(ひつぎ)のふたを開け、白骨を洗い清める「洗骨」を待つばかりである。粟国島で行われる洗骨の様子は、奥田瑛二主演の映画『洗骨』（2019年公開）に詳しく描かれている。

風葬は、この島になぜ残ったのだろう。『神の島の死生学──琉球弧の島人たちの民俗誌』（須藤義人(すどう よしひと)）には、沖縄の風葬の現状についてこう書かれている。

「琉球弧の多くの離島には、独自の死生観があり、風葬・埋葬の数年後に洗骨をするという長い過程を経て、本人および家族が死を受容することが、ごく近年まで一般的であった」

この本の中で、私が注目したのは次の箇所である。

「火葬場のない粟国島・渡名喜島(となきじま)・久高島(くだかじま)・竹富島(たけとみじま)などでは、現在でも本人の希望で風葬や洗骨が執り行われることがあり」と書かれている。

粟国島には、現在もまだ火葬場がない。神女Tさんも言っていたが、現在風葬中の男性同様、死後自分が火葬されることを嫌う人が多いという。

とはいえ、粟国島でも島で誰かが亡くなると、今では火葬されるのが一般的という。火葬場はないので、遺体はフェリーで沖縄本島の火葬場に運ばれて荼毘に付し、遺骨を粟国島に持ち帰り、島の風葬墓所に納骨するという手順を踏むという。

粟国島の風葬墓所は、風葬であれ、火葬後の遺骨の納骨であれ、今でも粟国島の弔いの中心なのである。

シマミシ（島見し）

粟国島は沖縄本島の那覇から北西、約60キロに位置する孤島である。面積は約8平方キロ。集落はフェリーの停泊する粟国港がある島の南側に集中しており、東から浜集落、東集落、西集落の3集落に分かれる。

東集落にある粟国村役場の教育委員会の女性に、風葬墓所へ行く案内を乞うた。「えっ、墓に行くのですか」と驚いた表情をする。「なぜですか」と理由を尋ねると、「墓道を歩くと、人によっては体調を悪くされるので……」と言う。

そのやり取りで、風葬墓所につながる墓道があることがわかった。途中、三叉路になっていて、そこから墓所へ向かう墓道はあの世なのだと信じられているという。そして、この道は粟国島の野辺送(のべおく)りの通り道でもある。野辺送りとは、棺桶を担ぎ遺族らが墓所まで歩く葬列のことである。

「やはり行きます」と私が言うと、「お気をつけていってらっしゃい」と女性は静かに答え、親切に墓所までの詳しい地図を持ってきてくれた。

風葬墓所への墓道は、役場からまっすぐ西へ向かったところにある西集落の端っこにあった。じりじりと暑熱が体を突き刺し、へとへとになったころで視界が開けた。三叉路が目に入る。三叉路の左を行くと、目の前の絶壁の向こうに黒潮の海が見えた。

神に仕える老女Tさんの溌溂とした言葉が蘇った。

「野辺送りのときは、ここで棺桶を下ろして、亡くなった人に『見ろ、ここがおまえが生まれた島だよ』って、最後の別れをさせるんだ」

と同時に、野辺送りの人びとも、この見晴らしのいい絶景で、故人と最後の別れをする。これを沖縄の言葉で「シマミシ（島見し）」という。

三叉路の右側の道を歩くと、曲がりくねった石段が下のほうへ続いていた。あった。風葬墓所への道だ。石段を降りると、巨大な洞窟墓が迫ってきた。

奈良に「土葬の村」発見！ なぜ、今も、村人は土葬を選ぶのか？