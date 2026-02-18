アジールのような小さな食堂の物語　堀江敏幸『二月のつぎに七月が』書評

堀江敏幸さんの『二月のつぎに七月が』は、食堂を舞台に人々の日常を描く長編小説です。おいしそうな料理と聞こえてくる会話。この作品を「声の小説」と呼ぶ佐久間文子さんの書評をお届けします。

こんな食堂が近くにあればいいのに

人の声を通して記憶が手渡されていく。

舞台となるのは、半官半民の青果市場内にある「いちば食堂」。市場の食堂でもあり、「いちば」は食堂の経営者の名前（一場）でもある。

食堂には、市場で働く人や関係者だけでなく、近所の人がふらっと入ってきたりもする。そのうちのひとりは阿見（あみ）さんという男性で、一年中レインコートとジーンズという変わらない姿でポケットに文庫本を入れてカレーライスを食べにくる。

食堂で働いているのはホールを任されている丕出子（ひでこ）さんと、料理人の笛田さんで、客である阿見さんと、スタッフである丕出子さん、笛田さんの三人が、小説のおもな視点人物となる。

劇的なできごとは起こらない。

いつもカレーライスを頼む阿見さんが、豚汁とご飯にひじき煮や鯖の塩焼きといった定食を頼むと丕出子さんは気づくが、気づいたことを相手に伝えたりはしない、客と従業員の間も従業員どうしの間も、ほど良い節度が保たれている。

ごくふつうのメニューしかないが、笛田さんの料理は手際よく、時に機転を利かせてイレギュラーな注文にも応じる。気持ちの良いふつうさで、こんな食堂が近くにあればいいのにと思わせる。残りものを利用したまかないがとびきりおいしそうで、「器用仕事」と訳されるフランス語の「ブリコラージュ」という言葉を使ってみたくなる。

声の小説である。

会話がかぎかっこでくくられず、地の文とひと続きに書かれているため、これはだれの言葉か、一瞬、判断がつかなくなることがある。

文脈から、だれの言葉か、もちろんわかるのだが、この一瞬の間が読んでいて面白かった。

言葉は、もちろん発話した人間のものだが、受け取った人の言葉にもなるということを考えさせられる。話している相手だけでなく、偶然、食堂にいあわせた人間の中にも言葉は透過していき、思いがけず別の記憶を呼び起こしたりもする。

食堂の客の会話を丕出子さんが聞いていて、調理中で聞いていなかった笛田さんに話すこともあれば、笛田さんが市場関係者から聞いた話を丕出子さんに話すこともある。

丕出子さんの父は好きな高校野球の話をすることが多いが、病院で知り合った「年上の老人さん」と話すようになったことがきっかけで、語りの幅が広がったりもする。

笛田さんと丕出子さんの会話や、客どうしの会話を、阿見さんが聞くともなしに聞いている。

ずけずけと踏み込まない優しさ

阿見さんが読んでいる文庫本は、日中戦争で亡くなった父親の遺品で、スイスの哲学者が遺した『アミエルの日記』であるらしい。小説の中で本のタイトルは示されないが、「阿見さん」という名前は、「アミエル」が少なからず反響している。

父親が死んだ年をとうに追い越した阿見さんは、父親が文庫本のあちこちに残した痕跡を丹念に追い、気になる文章を手帖に書き写していく。

いつ死ぬかわからない戦場で、父親は八冊の文庫本を肌身離さず持ち歩いていた。鉛筆で印をつけ、何か尖ったもので波形をつけていた。異国の哲学者が絶望を反復した言葉は、時空を超えて父を励ましたのか。父が感応した言葉を読むことで父を知ろうとする試みは、阿見さん自身を見つめ直す心の動きにつながっていく。

戦争にまつわる記憶が何度となく出てくる。阿見さんは、父からだけでなく、学生時代にアルバイトをしていた算盤塾の大松さんからも、記憶を引き継いでいる。手榴弾を「パイナップル」と呼んだこと。レバーが苦手であること。ごく個人的な記憶だからこそ、阿見さんの中でいつまでも消えない。

『アミエルの日記』というタイトルもそうだが、固有名詞が慎重に排除されている。たとえば丕出子さんの父が語る、伝説的な高校野球の延長戦を戦った両校の名前は出てこないし、誰もが知るような著名な作品も、「映画の、トラック運転手のコンビ」「算盤の産地が出てくる推理小説」という描かれ方になっている。

「丕出子さん」「阿見さん」といった登場人物の呼び方とともに、「いちば食堂」が、ここにはないどこかにあるアジールであるかのような印象をつよくする。

丕出子さんや笛田さんの、他人にずけずけと踏み込まない優しさは、パワハラにあったり、体調を崩したり、彼らが否応なしに個人を組み敷く社会のシステムにはじき出された経験におそらく由来している。はじき出された、というより、どうしてもそれは嫌だ、という一線がきちんとある人というほうが正しい。

阿見さんの年齢を考えると時代設定はそれほど昔のことではないはずなのに、失われたものを見たときの懐かしさを感じさせる、小さな食堂の物語である。

