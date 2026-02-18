決算資料でも存在感ゼロ「ガストはもはやいらない子？」すかいらーく、主役がいつの間にか《資さん＆しゃぶ葉》に

国内有数の外食コングロマリット企業で知られる「すかいらーくホールディングス」。同社といえば、今でこそグループ傘下には多種多彩な飲食業態が連なるが、元をたどれば、ファミレス市場の成長と共に事業規模を拡大してきた企業だ。

1970年に、日本における郊外型ファミリーレストランの先駆けとして「すかいらーく」1号店を出店すると、高度経済成長期の勢いそのまま関東圏を中心に店舗網を拡大。その後、バブル崩壊後を機に、誰もがよく知る「ガスト」へと大規模な業態転換を図ると一大ブランドへと成長し、今ではファミレスチェーン別店舗数ランキングでは「サイゼリヤ」「ジョイフル」を抑え、堂々の1位を維持し続けている。

ホールディングスとなって以降も、すかいらーくにとってガストはグループの中核を担う存在だったことは疑う余地が無い。ところが、ここ最近になって、急速にその“存在感”が希薄になりつつある。ファミレスの雄であるガストにいったい何が起きているのか。

ガストの跡地に「資さん・しゃぶ葉」続々

昨年から今年にかけて、全国各地で「ガスト」の閉店が相次いでいることをご存じだろうか。と言っても、単に店が完全に無くなるというわけではなく、同じすかいらーくホールディングス（以下、すかいらーく）傘下の別ブランドへの業態転換だ。

具体的にはうどんチェーン「資さんうどん」、しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」。それに昨年立ち上げたイタリアンの新業態「イタリアンリゾート ペルティカ」などが、次々とガストの跡地に誕生している。

店舗数で見ても、すかいらーく内の《ガスト離れ》は顕著だ。『すかいらーくグループIRレポート』によれば、2025年1月と2026年1月（速報値）との店舗数比較で、ガストは1247店舗→1230店舗、同じくガストの派生ブランド「ステーキガスト」も82店舗→70店舗と減少傾向にある。

一方、上に挙げた業態転換先のうち、資さんうどんは2024年12月末に待望の関東1号店を出店したが、そこからわずか約1年で95店舗（2026年1月）と、100店舗に迫る勢いを見せるほか、しゃぶ葉も300店舗→325店舗と順調にその数を増やしている。

すかいらーくは傘下に6つの子会社、28のブランドを抱える巨大グループ企業だ。当然、それぞれの市場ニーズに合致した業態を配置し、全体を最適化させながら、収益機会の増大とリスク分散を図っている。であれば、計画的とも言える今回の一連の業態転換、その意図は何だろうか。

2024年のM&Aがここにきて結実

ここで、すかいらーくが2月13日に発表した2025年12月期の連結決算を見ておきたい。売上収益4577億9400万円（前年同期比14.1％増）、営業利益299億5700万円（23.9％増）、税引前利益262億7900万円（22.4％増）、親会社に帰属する当期利益167億4800万円（19.9％増）と、増収増益となった。

これほどまでに、すかいらーくの業績が好調な要因は大きくわけて3つある。

ひとつは「既存店の売上増加による利益増」だ。既存店の売上高・客数・客単価ともに前年比を上回っている。メニュー・プロモーション（コスパの高いメニュー、外食の楽しさや体験価値を高めるメニュー）など商品力の強化と店舗中心経営（店舗マネジャーの営業力の向上）といった販売力の強化が功を奏しているようだ。

次に、インフレに対する同社の「原価低減対策が一定の成果を挙げている」点。値上げによる粗利益率の改善、食材ロスの低減、部門横断的な原価低減プロジェクトで講じた対策などで、仕入れ価格高騰の影響を巧みに抑制している。

しかし何と言っても今回の決算で目立ったのが、3つめとなる「M&A」の成功だ。すでに述べた資さんうどんは言わずもがな、同様に2024年に子会社化したマレーシアのムスリム向けすき焼き・しゃぶしゃぶ店「すき屋」も業績を牽引。結果、この2つのM&Aにより233億円の増収につながっている。

これ以上「ガスト」を増やしたところで…

と、このように、すかいらーくの好業績が報じられる一方、気がかりな点も。決算資料をいくら眺めても、ガストに言及する箇所がほとんど見られないのだ。

「2026年 成長ロードマップ」では、主に新規出店／転換、海外展開の加速、そしてM&Aの3つを主な柱に掲げている。このうち、転換戦略では〈地方ロードサイド店の資さん転換→自社業態間カニバリ解消、エリア収益改善〉とある。「ガスト」とは明言されていないが、ここで言う「地方ロードサイド店」こそガストなのだろう。

すかいらーくは中期事業計画目標値として、2025〜2027年の3年間で約300店の新規国内出店を掲げている最中だ。しかし、実際のところは建設資材の高騰や人件費の上昇など、あらゆるコストが高くなっている状況もあり、2025年の新規出店は59店舗に留まるなど、出店ペースは伸び悩んでいる。

加えて、ファミレス市場自体も飽和状態を迎えている。そんな中で、すでに全国に1000店舗以上を構えるガストをこれ以上増やせば、それこそ「カニバリ（カニバリゼーション＝自社店舗の顧客や売上を奪い合う「共食い」）」を引き起こし、本末転倒となる。

ゆえに、すかいらーくに残された選択肢こそ「ガストの業態転換」。同社にとって、ガストが主役を張る時代は終わった。時代は、新規顧客を開拓しつつ、海外展開も見込める、資さんうどん・しゃぶ葉こそが主役の業態となったのだ。

つづく【後編記事】『「ガストの高級化路線」は結局、誰得なのか…いよいよサイゼリヤに「ファミレス日本一」の座を奪われる可能性』では、ガストが抱える「高級路線」転換の問題点と、ますます勢いを強める業界2位・サイゼリヤの動向を見ていく。

