「細すぎ」と心配の声も…IVE・リズ、肋骨がうっすら浮かぶ“異次元スタイル”にファン騒然！

IVEのリズが、圧倒的なスタイルでファンを魅了した。

リズは2月16日、自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに、数枚の写真を投稿した。

【写真】「また痩せた？」リズ、オフショル姿

公開された写真のリズは、赤いショート丈のキャミソールに、黒いバックルがアクセントとなったパンツを着用している。タイトな衣装からは、スレンダーなラインと驚異的な脚の長さが際立ち、見る者の目を引く。

また、腕を上げたポーズでは、うっすらと浮かぶ肋骨と鍛えられた腹筋が露わになり、ストイックな自己管理を感じさせる体型が大きな注目を集めた。

この投稿にファンからは、「スタイル良っ！」「脚の長さ異次元」「細すぎて腕折れちゃいそう」「ほんとに綺麗」といった絶賛のコメントが相次いでいる。

（写真＝リズInstagram）

なお、リズが所属するIVEは、2月23日18時に2ndフルアルバム『REVIVE+』とタイトル曲『BLACKHOLE』をリリースし、本格的なカムバックを果たす予定だ。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。