「SaaSはもう、死んでいる」…AIエージェント「Claude Cowork」の終わらぬ衝撃、ゴールドマンも予測する「SaaS敗北」

「Cowork」によりSaaS企業関係者は恐怖のどん底に

2026年1月、米AI大手のアンソロピックがデスクトップ向けアプリClaudeの新機能として「Cowork」を発表した。

当初、Coworkは単なる便利なツールの一つとされていたが、2月初旬に法務向けのプラグイン機能が導入されると、トムソン・ロイターや弁護士ドットコムなどの法務関連銘柄が大幅に下落した。

その後もアンソロピックは会計向けの「ファイナンス」や「カスタマーサポート」、「営業」といった汎用業務のプラグインを続々と公開し、SaaS企業関係者を恐怖のどん底に陥れた。

その様子は、全体市況と比較してIT関連銘柄の不調が顕著である点からもうかがえる。過去半年でTOPIX指数が約23%上昇する一方、情報通信セクターに絞ったTOPIX指数のパフォーマンスは-11%下落しており、両者の乖離が鮮明になっている。

SNS上でも「SaaS（ソフトウェア）は死んだ」という趣旨の投稿が急増しており、激しい議論が日夜行われている。

SaaSはもう、死んでいる

筆者としては、「SaaSは死んだ」に一票を投じたい。

より正確には「死んだ」というよりも、「SaaSはもう、死んでいる」というべきだろうか。例えば、人間が銃で撃たれて致命傷を負ったとしても、数分間あるいは数時間、肉体が生きているといった状況に似ている。

いまのSaaS企業も、まさにこの状態にあると考えられる。SaaSには既存の契約による安定収益という一種の”慣性”があるため、直近の決算や業績にすぐさま壊滅的な数字が現れるわけではない。

しかし、米ゴールドマンサックスによれば、SaaSがAIエージェントに取って代わられる動きは2028年を端緒に加速し、2030年にはAIエージェントの市場規模がSaaSを上回ると推計している。

そもそもSaaSが市場で高い評価を得ていたのは、その収益の予測可能性に基づいている。投資家は「20~30年先まで安定して成長し続ける」という期待値を価格に織り込んできたからだ。

だが、AIエージェントの台頭によって「2、30年先の約束」が「せいぜい5年先までの約束」へと書き換わってしまったとしたらどうだろうか。たとえ今の業績が健全でも、将来の成長期間が短縮されたと見なされたからこそ、投資対象としてのSaaSビジネスは総崩れになり、死んでいる状態になったというわけだ。

思い返してほしい。かつてCD-ROMなどを購入、インストールしていたパッケージソフトは永遠のビジネスモデルに見えた。しかしSaaSの登場で、パッケージソフトは死んだ。機能が消えたわけではない。ソフトを「所有から利用」へという形で価値の移動が起きたにすぎない。

今起きていることは、その次の動きである。いうなれば、「利用から委任へ」という動きではないだろうか。

人間がソフトを利用するのではなく、AIにタスクを委ねるという転換により、SaaSの本質的な価値提案である「誰でも使いやすい既製品を月額で」は根底から揺らぐ。

つづく後編記事〈「SaaSの死」の先で「消える企業」「生き残る企業」の違い…シリコンバレーが「逆立ちしても手に入らない」日本企業の強み〉では、SaaSの「死の先」を読み解いていく。過酷な未来においても生き残る企業の条件とは――。

