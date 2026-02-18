彼女にエロ本が見つかったときのひと言９パターン
男子がエロ本を読むのは普通。そんなコトは女子だってなんとなくわかっているものの、自分の彼氏だけは違うと思いたい。それが乙女ゴコロってやつです。しかし、どんなに必死に隠しても、エロ本を持ち続けている限りは、いつか必ず彼女に見つかる日がやってきます。そんな時は、何と言うべきでしょうか！？ 今回は９パターンのセリフを挙げて考察してみます。
【１】「男子にはオトコノコの日がくるんだよ。」
苦肉の表現。年頃の男子が周期的にエロな気分になってしまうことを?オトコノコの日として生理現象に例えることで、共感を得ようとするパターン。
【２】「だって見たかったんだもん…」
ぶりっ子なセリフで同情を誘う作戦。同時に、見てはいけないモノを勝手に見た彼女に対してちょっと怒ることで、立場を逆転させることができるかもしれません。
【３】「浮気するよりマシでしょ？」
信用を失う恐れがある、ちょっと危険な例。「浮気するよりマシ」は、妙に正しさを匂わせる発言なのでその場は落ち着くかもしれませんが、裏を返せば自分が精神的に浮気をしていることをモロに認めることになりかねません。女性はそれを敏感に感じ取って、残念な気分になることもあるのです。
【４】「訳あって、友達から預かっている。」
１０代向け。エロ本を男子のコミュニケーションツールとして回し読みしていることを告げるパターン。?しょうがないから預かっている雰囲気?を出すことで無関心を装うことが可能です。
【５】「（女性のカラダの）勉強をしていた。」
自分の欲望を満たすためではなく、彼女を悦ばせるための参考文献としてエロ本を所持していることをアピールする「Ｆｏｒ ｙｏｕ」型。実際には見つかったエロ本の内容次第ですが、情熱的な印象を与えられる見込みもあります。
【６】「読んでみなよ。」
悪びれずに、意表をついて彼女に勧めてしまうカウンター型。成功すれば彼女と深い関係を築くきっかけになりますが、拒絶される可能性もあります。彼女のキャラとキャパシティを見極めたうえで発言を検討するべきでしょう。
【７】「あれ、こんなのあったっけ！？」
とぼける作戦。ちょっとバカっぽいですが、エロ本を入手した方法や時期を忘れてしまうことで、暗に「日常的に見ているわけではない」ことをアピールできる実はテクニカルなセリフでもあります。
【８】「これ、親父のモノだよ。」
購入者・所有者であることを認めないパターン。小賢しいですが、見つかったエロ本の内容がグロい場合などは説得力が増します。また、やや受動的な印象を与えるため、スムーズに情状酌量を誘うことができるでしょう。
【９】「健全な男子の証拠だよ（皆が持ってるよ）。」
定番型。自分だけではなく皆がエロ本を見ていることを主張して、お茶を濁そうとするセリフ。自分が個性派のエロ人間ではないことをわかってほしいときに有効でしょう。
部屋にあるエロ本を捨てる勇気がないなら、彼女に見つかった日のために予行練習をしておきたいものです。上記の他には、どんなひと言を発するべきでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしています。（浅原 聡）
