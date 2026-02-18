死ぬ権利や安楽死・尊厳死をめぐる大論争…「植物状態」とはどんな状態かご存知ですか？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

「植物状態」とは

いわゆる「植物状態」、つまり重い意識障害の状態（呼びかけたり刺激したりしてもコミュニケーションできない状態）を、どのように呼ぶのかは、医療現場でとても重要です。病名は、患者へのまなざしや社会的イメージに大きな影響を与えるからです。

たとえば、日本語での植物状態は、人間性を否定しているみたいに聞こえますが、もともとの意味は違っています。生命維持に最低限の生理機能である、呼吸や血液循環や栄養の消化・吸収を「植物性機能」と呼んでいたことに由来しています。野菜のベジタブルではなく、「ベジタティブ（植物性）」だったのですから、差別ではなかったのです。

目は開いているものの、外界に反応を示さない状態で、回復の見込みは低いとされてきました。医学的には、そうした意識障害が慢性的になって長引いている（遷延している）という意味で「遷延性意識障害」とも呼ばれます。混同されがちな「昏睡」と違って、遷延性意識障害では、昼と夜で睡眠と覚醒のリズムがあり、目も開閉します。

さらに、家族や介護者や看護師が身近で世話をしながら、毎日の様子を観察していると、時に言葉や身振りでの反応があったり、視線がモノを追う様子が見られたりします。残念ながら、そうしたことに気付く医師はごく稀です（忙しいということもあるでしょうが）。

これが、植物状態のなかでも、「最小意識状態（MCS：Minimally Conscious State）」と呼ばれる病気ないし状態です。2002年にこの呼び名が提唱されました。このことが、「人間の意識の有無をどう見極めるか」という新たな哲学的ともいえる問いを投げかけ、多くの研究が始まるきっかけとなりました。そして、新しい先端的な医学技術が、脳と意識という哲学的な難問に突破口を開いたのです。

「植物状態」とはどのような状態か？

このような状態が医療現場で注目されるようになったのは1972年です。意外にも新しい概念なのです。自動車交通が一般化して、事故での脳の損傷が増え、さらに医療の進歩によって命が長らえるようになったことが背景にありました。

一般的には「意識がない＝人格がない」と受け止められ、治療の中止や「尊厳死」が語られることもあります。しかし、これは大きな誤解です。植物状態は必ずしも死に至るわけではなく、回復する例も少なくありません。とくに若い方の事故による脳損傷では、1年以内に半数近くが意識の面で改善し、その一部は社会復帰も可能です。

また、回復したとき、植物状態だったときの周囲の会話を覚えていた例も報告されています。つまり、外からわからなくても、内側には意識があるかもしれないのです。

ところが、この植物状態という概念に、世間が誤ったイメージを抱くきっかけとなった事件が起こります。それは、遷延性意識障害という医学用語ができて3年後の1975年でした。それは、死ぬ権利や安楽死・尊厳死をめぐる大論争のきっかけとなったカレン・クィンラン裁判です。

アメリカで、当時21歳のカレン・クィンランさんが精神安定剤の誤用で意識不明となり、おそらく無酸素性脳症によって、遷延性意識障害となってしまいました。その後、両親が娘からの人工呼吸器の取り外しによる尊厳死を求めて裁判を起こしたのです。両親の訴えは、人工呼吸器は通常の医療行為ではない特別な延命治療で娘の苦しみを長引かせているだけだというものでした。1976年にその訴えは認められ、カレンさんから呼吸器は外されましたが、思いもかけないことが起きました。彼女は自発呼吸を取り戻し、人工呼吸器なしで、その後9年間生存したのです。

この事件をきっかけに、「植物状態」は「回復不能で尊厳死の対象」といったイメージが広まり、多くの国々で尊厳死や自然死ということが議論され、法制化も進みました。しかし、そのイメージは、植物状態の実態を十分に反映したものとは言えません。

