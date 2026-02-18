高市早苗総理には受け継いでほしくない、故・安倍晋三氏「電通マン直伝」のSNS戦略と「論点ずらし」の答弁

解散選挙で圧勝した高市早苗

公約は「サナエノミクス」。そしてスローガンは「世界の真ん中で咲き誇る日本」。

「サナエノミクス」が「アベノミクス」の真似であることはすぐわかるとして、「世界の……」のキャッチフレーズも、2013年に出版された、百田尚樹氏との対談本のサブタイトル「日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ」のパクりであることは明々白々。

なんだか情熱的な言葉がお好きな高市首相ですが、元々安倍個人のファンであると称して、首相の間は町村派に変わっていたので、結果的には無派閥という入れ込みよう。解散の仕方も、野党の隙をついて唐突に争点のない選挙を仕掛けるという手法は、安倍仕込みだったとしかいいようがありません。

しかし、大勝は本人の勝負勘とはいえ、ただ、選挙に勝つためにだけ、首相になるのでは困ります。発足したばかりで、これだけ安倍氏の真似をしている以上、これからは安倍氏の悪しき真似はしないでほしいのです。

安倍晋三の「驚きのSNS戦略」

安倍氏といえば、私は、彼のSNS戦略をきかされて驚きました。もう任期が終わるころのことです。電通の幹部がソッと教えてくれました。安倍総理には、電通のSNS要員が海外にまで必ずついてゆきます。なぜかといえば「パーティーにでるなら出席者全員、会議にでるなら、主要な出席者のSNSアカウントを調べ、フォロワー数の多い人のリストをつくるんです」。

そして、そのリストを安倍氏に渡し、フォロワー数の多い人には必ず話しかけ、写真を撮影してください、とお願いします。「そうすると、芸能人など何十万というフォロワーがいますから、大人数の人間が安倍さんて、こんなに働いているんだと印象に残るでしょう」。もちろん、首相だから、電通マンへの費用は税金から。こんなことのために、私たちは税金を支払っていたのです。

SNSといえば、選挙中の高市候補のYouTube動画があっという間に一億回再生され、芸能界をも驚かせました。あのYOASOBIでも一億回に達するには35日かかったといいますから、とんでもない数字です。ただし、ボット配信（自動で複数のアカウントに大量に配信している。実際にみている人はかなり少ないらしい）方式らしく、効果のほどはわかりませんが、それだけで2億から7億円かかると専門家は証言しています。

石破氏との総裁選挙で敗北した前回の総裁選でも、使った宣伝費が8000万円超といい、「クラウドサービス」という仕事仲介サイトで依頼してつくった疑惑がでるなどすでに安倍先輩を超えた能力をもっているかもしれません。

責任は「ある」けど責任は「とらない」

安倍首相はSNSだけでなく、国会答弁の誠意のなさでも、史上一位だとわたしの編集者人生からは、そうみえます。とにかく都合の悪いことは、はぐらかすか、強行採決で逃げてしまうからです。

たとえば、森友学園問題で、土地を安く払い下げるために圧力をかけたか、という質問に対しては、まずは妻は私人であり、彼女が学園の名誉理事長であっても、そのことは国会と関係ないと言い張りました。

しかし、夫人には5人の公務員が付き人としてついていて、これを私人とはいえないと追い詰められると、「とにかく、この問題で妻も私も口利きをしたことはありません。もし、そのことが間違っていれば辞任します」とまで大見得をきりましたが、その後、財務省の資料を改竄しなければならないほど、圧力をかけていたことが文書で解明されつつあります。

とにかく、安倍首相は「責任は私にあります」とすぐ答弁します。計算した人によると、その数49回。ただし、責任はあるけれど、責任をとったことはありません、という珍しい言葉づかいで、そのことを何度も皮肉られましたが、意に介しませんでした。

論点をはぐらかすための「論法」

ご飯論法と名付けられた詭弁は、有名ですが、高市氏に同じことをやってもらわないよう、忘れないうちに書いておきます。ご飯論法とは、今朝ご飯食べた？という質問に、朝食はパンだったので「朝御飯は食べていない」と質問の本当の趣旨をはぐらかしてしまう手法です。安倍首相も桜を見る会について、安倍事務所がホテルと契約したかという追及に対し、「契約の主体は参加者であり、契約ではなく合意である」と答えるなど、論点をずらす答弁をしていました。

ほかにも、ストローマン論法というものもありました。別名、藁人形論法、かかし論法ともいいます。相手の質問をわざと曲解して、反論し、相手の口を封じてしまうやり方です。たとえば、「子供を道路で遊ばせるのは危険だからやめた方が良い」という意見に対して、「子供を家に閉じ込めておけだなんて、ひどい意見だ」という風にやり込める。会社の業務についても、「今回のプロジェクトには、A案よりB案が良い」と意見をいうと「あなたはA案の努力を無駄だと言うのか」と、搦手から攻める。

前者でいうと、道路で遊ぶことが危ないと言っているのに、外で遊ぶことが危ないと意見をして問題をすり替え、反論しているようにみえて反論にはなっていません。同様に、「仕事のA案とB案を比較して論じるテーマ」のはずなのに「A案をつくった人の努力を無にするのか」という個人的感情論に持ち込む反論にならない反論です。

安倍政権時代、「森友学園事件」、「加計学園事件」 「桜を見る会事件」など、政権の私物化を指摘されると、こうした論法で時間を稼ぎ、それでも答弁で誤魔化しきれないとわかると、数の優位をいかして、すぐ強行採決に出て、首相や側近への疑惑が深まることを、徹底的に抑え込みました。

こうしたことが出来たのも、基本的には、選挙で勝って圧倒的多数の議席を握っているからで、委員会の委員長と示し合わせて、強行採決したり、質問の回答者をぐるぐるまわして誤魔化すことに終始していたのが安倍内閣です。

「国会軽視」の悪しき習慣

「国会軽視」ができるには、まず圧倒的に議席数で与党が多数だったからですが、その意味では高市氏も同じ立場にあります。

しかも、これは安倍氏だけではないのですが、国論を二分する大きな決断をするに当たって、国会の議論で、相手を論破できないと思うと、結果的に閣議決定ですましてしまうことも多々あります。安倍政権では、象徴的な閣議決定が、2014年7月1日、集団的自衛権の行使を限定的に容認する閣議決定をしました。内容は、高市氏も地雷を踏んだ、集団的自衛権の問題に関する憲法解釈の変更です。

「日本への直接的な武力攻撃がない場合でも、密接な関係にある他国への武力攻撃が日本の存立を脅かし、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合（存立危機事態）には、必要最小限度の実力行使が憲法上許容される」と従来の解釈を変更したのです。

これは、戦後の国家安全保障についての重要な変更だったにもかかわらず、国会ではなく閣議決定されたことに、国会軽視のみならず、安倍政権の愚民政策が感じられます。

日本では国家の方針に関する重大な変更を、国会ではなく閣議決定できめてしまう悪しき習慣ができてしまいました。

小泉純一郎内閣では、イラクにおける人道復興支援活動を閣議決定で決めました。2004年1月に陸上自衛隊をイラク南東部のサマーワへ派遣開始。PKO（国連平和維持活動）以外でのイラク派兵についての決定ですが、これも国家の大方針の転換です。こうした問題こそ、徹底的に、しかも長期間丁寧な議論を行ってこそ、民主主義化が進み、国民の国家の方針が理解されるはずなのに、重要な問題になると、閣議決定では、愚民化がすすむばかりです。

疑問が残る「日曜討論の欠席」

高市首相。わざわざ、あなたも知っているような安倍首相の国会運営を再現して批判したのは、あなたにも、こういうことをやる力（議席数）が付き、しかも、過去の答弁で、誠実とは思えないものがあったからです。

選挙当日寸前の日曜討論会の欠席も、あまりに疑惑が多すぎる行動でした。

二日前にすでに代役の打診がきていた、という証言があるかと思えば、野田元総理のように総理公邸には医師が常駐しているので、夜中に診察して、討論にでることは出来たはずだという証言もあります。 また専門の医師によると、党首討論を欠席するくらいなら、最低レントゲンはとらないといけないはずだし、それをしていないのは軽症だったとしか思えず、テーピングの位置も、引っ張られたという首相の証言から考えられる位置ではないという精緻な考察も公開されています。

さらには、かつてオウム真理教の教祖・浅原彰晃の架空インタビューをしたというフリーランス記者が首相とメールのやりとりをして、指のケガは本当だという証言までありました。指をケガしている人がなぜメールを打てるのか。首相ともあろう人物が、NHK党の立花孝志と一緒になって、正確でもないニュースを流している人物とそんな大事なやりとりをしているのか、とにかく心配になることだらけです。

あの討論では、統一協会からのパーティー券を寄付に変えるという政治資金規正法違反の疑惑や、株安のホクホク発言など、高市首相に不利な材料があったのに、党首全員の前からトンヅラして午後からは遊説では、国民に信用はされません。「信なくば立たず」と解散会見で断言したのは首相自身です。くれぐれも数を頼みに強引で不誠実な国会運営をしないようお願いしたいと思います。

かつて、あの戦争を大東亜戦争と名付けたも、閣議決定でした。開戦の詔書では、自存自衛の戦争のはずだったのに、いつのまにかアジアの解放という使命を与えられ、その理想に燃えて生命を落とした青年たちが多くいました。

とにかく民の声を聞き、人々に本当のことを語るために、働いて、働いて、働いて、働いて、働いてください。

