自民、参政、チームみらいが躍進した先の総選挙では、中道改革連合、れいわ、共産、社民が大敗し、いわゆるリベラル勢力が壊滅的な打撃を受けた。どうしてこのような結果となったのか。そして、日本のリベラルに未来はあるのか。中央大学法学部教授の中北浩爾氏が分析する。

【写真】中道改革連合の共同代表を辞任した野田佳彦氏、斉藤鉄夫氏

中道改革連合の大敗には衝撃を受けた。立憲民主党の支持層が溶けたのではないかという分析があるが、振り返ればもっと以前からすでに溶けていたと見るべきだ。

政治家は運動家や理想主義者と異なり、現実のなかでいかにベターな選択ができるか探る存在だ。

議席が半減する――そんな予測もあるなか、野田佳彦氏と斉藤鉄夫氏は政治家としてリスクを取って1月の中道結成に踏み出したが、その基本政策に安保法制の合憲と原発の再稼働容認が含まれていた。立憲にとっては安保法制に反対して2015年に始めた野党共闘路線との完全な訣別だった。

保守中道を自任する野田氏なら当然のリアリティだが、野田体制下でも最後まで修正できずにきた政策をようやく変えた。

148人の衆議院議員のうち新党に合流しなかったのは2人。野党共闘に熱心だった議員も抵抗なく加わっており、立憲がすでに政党の活力を失っていたことを改めて痛感する出来事でもあった。

分水嶺はどこだったか。2017年の総選挙の際には、小池百合子・東京都知事の「排除」発言もあり、枝野幸男氏の下で結党した旧立憲民主党は野党共闘路線で固まった。19年の参院選では1人区の獲得議席10（非自民）を「勝った」と総括したが、すでに限界は見えていた。

国民民主党の一部と合流して新立憲民主党を結党した2020年にも有権者が安保法制を受け入れる現実から目を逸らし、草の根政党として組織に手を入れるわけでもなかった。

その間に世界は変貌した。2016年にはトランプ大統領が当選するなど自国第一主義の潮流が強まった。2022年にはウクライナ戦争を機にスウェーデンとフィンランドが北大西洋条約機構（NATO）に加盟。伝統的な中立国でも共同防衛の枠組みに入る大きな変化で、安保法制の重要性は決定的になった。原発をめぐっても、AIの普及でデータセンター向け電力需要の急増が見えてきた。

だが、なまじ組織が大きい立憲はこうした現実の変化に合わせて足掻き、力ずくでも合意を取り付けて前進する貪欲さに欠けた。組織が崩れるのを恐れ、現状維持に汲々としていたのではないか。

柔軟さを失った理由の一つは、ジェンダーや人権の問題でラディカルな立場の議員の存在もあったと思う。高市首相を「女装した家父長制」と評した社会学者・上野千鶴子氏の発言が炎上したが、同じノリの議員は党内にもいる。ラディカルな立場に立つ議員が増え、発言力を増してきたのだ。

左派の磁場というものは凄まじい。未成年者との性交をめぐる発言から、男性議員を離党・辞職に追い込んだこともある。寛容なはずのリベラルを掲げながら不寛容になり、国民の素朴な肌感覚と乖離してはいなかったか。

立憲系議員は参政党の「日本人ファースト」に手厳しいが、自国民第一を国民国家の復興と見れば当たり前で、国民の生命や財産を守る発想の政策で競争し、センターを取り戻す必要がある。

幸いにも、合流した旧公明党は組織が成熟している。創価学会側からの目線があるせいか議員は低姿勢でチームワークもある。

傾いた立憲の組織を立て直すには、旧公明に学び、力を借りるのが近道だ。反転攻勢のきっかけは見えないが野党第一党に踏みとどまったことは見逃せない。まずは党内で、安保法制と原発再稼働をめぐる熟議からスタートしてはどうか。

【プロフィール】

中北浩爾（なかきた・こうじ）／政治学者。専門は日本政治史、現代日本政治論。著書に『自民党―「一強」の実像』『自公政権とは何か』『現代日本政治史 第二次世界大戦後の内政と外交』など多数。

