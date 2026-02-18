「なるちゃんがいたから、俺たちが……ありがとう」──三浦璃来選手（24）との"りくりゅう"ペアで、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートにおいて、日本勢初の金メダルを獲得した木原龍一選手（33）。"元ペア"の高橋成美（34）を前に、そう感極まった。

【写真を見る】2013~2015年・ペアを組んでいた木原龍一選手と高橋成美氏の現役時代

りくりゅうペアは、15日に行われたショートプラグラムで5位と出遅れたものの、後半のフリーで158.13点と世界歴代最高得点を更新し、世界一に輝いた。この歴史的瞬間に中継の解説として立ち会っていたのが、かつて木原選手とペアを組み2014年のソチ五輪に出場した高橋成美だった。スポーツ紙記者が語る。

「りくりゅうの演技が日本中を感動の渦に巻き込んだのはもちろん、『すごい！ すごい！ すごい！』『こんな演技、宇宙一です！』と終始興奮気味の高橋さんの解説は多くの人の胸を熱くさせました。

高橋さんにとって、木原選手は2014年のソチ五輪にペアで出場した元パートナー。さらに、木原選手がペアとしてのキャリアを再スタートさせて初めて組んだ相手です。"絆"を感じさせる熱量たっぷりの解説でした」

もともと男子シングルで、全日本選手権や国際大会に出場経験があった木原選手だったが、2013年にペアへ転向。そのキッカケの一つが、高橋さんの存在だったという。

「当時、高橋さんはカナダ出身のマーヴィン・トラン選手とのペアを解消した直後。マーヴィン選手とのペアでは、世界選手権の銅メダル獲得など結果を出しており、シングルと比べて圧倒的に競技人口が少ない日本のペア界においては"希望の星"とも言える存在でした。ただ、2012年に左反復性肩関節脱臼を起こし、高橋さんは引退を覚悟するところまで追い込まれていたそうです。

そんななか、ジュニア時代からのスケート仲間である木原選手から誘われ、リハビリをしながら、2人で五輪出場を目指し始めた。高橋＆木原ペアは、2013年の結成から2015年の解消まで、ソチ五輪や世界選手権などに出場。大きな結果は残せませんでしたが、2人の活躍は今日のペア競技の盛り上がりに繋がっているといえます」

高橋さんが明かしていた"本音"

NEWSポストセブンは昨年8月、高橋さんにインタビューを行っていた。2015年にペアを解消し、2019年からは"りくりゅう"として日本のペア史を塗り替え続けている木原選手の活躍に対して、その胸中をこう赤裸々に語っていた。

「やっぱり、以前組んでいた人が他の人と組んで上手くなると、自分に何かが足りなかったのかなと思ってしまうのは、"ペアあるある"。あの喜びを私が味わいたかったのにって未練たっぷりです。すごく心がソワソワして、正直、引退直後は自分を重ねたり、過去を振り返ったりすることはめちゃくちゃありました。

でも、もう乗り越えてるんです。だって自分がペアをやりたかった理由は、ペアという競技がカッコいいと思ったからで、りくりゅうペアは純粋にペアとしての感動をくれる。そっからはもう沼。りくりゅうペアの虜です」（高橋成美さん）

金メダル獲得後、競技を終えたばかりの木原選手は、高橋さんが担当したインタビューの中で「なるちゃん本当にありがとう。ペアの世界に誘ってくれて」と握手を求め、高橋さんは涙ながらに「今日はりくりゅうの夢の金メダルが叶ったけど……気づいてないかもしれないけど、私の夢も今日叶った」と感謝を伝えていた。

人の想いが繋ぎ、届いた"金メダル"だった──。